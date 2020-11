Nå ler en hel verden av Trumps svettende advokat

- Det ser ut som Rudy Giuliani svetter av seg hårfargen sin.

NEW YORK (Nettavisen): Trumps advokat Rudy Giuliani blir nok en gang latterliggjort. Se video av hvorfor øverst i saken.

Torsdag ettermiddag varslet president Donald Trump at hans advokater skulle holde en ny pressekonferanse for å snakke om valgfusk i forbindelse med presidentvalget.

Les: Trump etter varsel om pressekonferanse: - Nå faller brikkene på plass

Pressekonferansen ble ledet av Trumps egen advokat Rudy Giuliani.

Forrige gang Giuliani holdt pressekonferanse ble han latterliggjort fordi pressekonferansen fant sted på Four Seasons Total Landscaping, som er et gartnerfirma mellom en sexbutikk og et krematorium i utkanten av Philadelphia.

Les mer her og se videon under: Pressekonferansen går viralt: - Morsomste jeg har sett

- Svetter av seg hårfargen sin

Torsdag kveld er det advokatens svette som skaper overskrifter. For samtidig som Giuliani informerte om det påståtte valgjukset og kritiserte media, svettet han kraftig gjennom hele seansen.

- Det ser ut som Rudy Giuliani svetter av seg hårfargen sin, skriver en person på Twitter

- Gitt at Trump er den han er, kommer han trolig til å gi Giuliani sparken bare fordi han svetter av seg hårfargen, skriver en annen kvinne på Twitter.

«Rudy smelter ned», skriver Daily Mail, en av verdens største nettavisen på torsdag, mens pressekonferansen fortsatt pågår.

Les mer om pressekonferansen her: Trump etter varsel om pressekonferanse: - Nå faller brikkene på plass

Se flere Twitter-meldingen om svettingen her:

Reklame Her kan man levere Eurojackpot