Nå ligger det an til at Trump mister sine Twitter-fordeler

Det er ikke bare presidentembetet som står på spill for Donald Trump.

Slev om valgthrilleren i USA ennå ikke er overstått, og opptellingen pågår for fullt i avgjørende delstater, ligger Joe Biden godt an til å bli USAs neste president.

Men det er ikke bare presidentembetet som står på spill for Trump. Trump vil nemlig ikke lenger kunne motta spesialbehandling fra Twitter når han etter alt å dømme trer av som verdens mektigste mann 20. januar.

Twitter har strenge regler og retningslinjer for hva som tillates av misvisende, falsk og hatefull informasjon. Plattformen kan sanksjonere ved å slette meldinger de mener bryter med retningslinjene, og ved gjentatte brudd kan Twitter-kontoen sperres.

Les også: Flere medier: - Biden har vunnet valget

Retningslinjer for nyhetsverdi

Twitters retningslinjer for nyhetsverdi beskytter imidlertid enkelte brukere fra å få meldingene sine slettet eller kontoen sperret – enten midlertidig eller permanent. Disse fordelene gjelder blant annet for folkevalgte med mer enn 250.000 følgere, skriver The Gaurdian.

Det er disse retningslinjene som er grunnen til at den sosiale plattformen har kun flagget, og ikke slettet, flere av president Trumps Twitter-meldinger den siste uken.

Twitter har bekreftet at retningslinjene ikke lenger gjelder for tidligere folkevalgte, skriver The Gaurdian.

Twitter behandler overtredelser begått av verdensledere annerledes enn dem som begås av vanlige brukere, og velger heller å merke meldingen med en advarsel om misvisende innhold, framfor å slette den.

Les også: USAs velgere til Donald Trump: You're fired!

- I offentlighetens interesse

Tanken er at folk skal kunne se hva lederne deres ytrer, selv om det er kontroversielt og misvisende innhold, fordi deres meldinger har en naturlig nyhetsverdi, skriver Bloomberg.

- En viktig funksjon i tjenesten vår er å tilby et sted hvor folk kan åpenlyst og offentlig reagere overfor sine ledere og holde dem ansvarlig, sier en talsperson for Twitter i en uttalelse, ifølge Bloomberg.

- Med dette i tankene er det visse tilfeller hvor det er i offentlighetens interesse å ha tilgang til visse Twitter-meldinger, selv om de ellers ville vært i strid med våre regler, lyder uttalelsen til Twitter.

Les også: Juks-påstander: - Vi vet at Trump selv mener tapere er noen ynkelige vesen

Trump har i skrivende stund 88,4 millioner følgere og har tvitrert over 58.000 meldinger.

Merket 12 meldinger siden valgdagen

Siden valgdagen 4. november har Twitter merket og skjult hele 12 av meldingene til president Trump med følgende beskjed: «Deler eller alt av innholdet som er delt i denne meldingen, er omstridt og kan være misvisende når det gjelder valget eller andre samfunnsprosesser.»

Meldingene innholdet for eksempel påstander om valgseier og valgfusk.

Innholdet vil fortsatt kunne være synlige for dem som trykker på meldingen, men tiltaket ser ut til å begrense spredningen av meldingen. Election Integrity Partnership henviser til ett eksempel der antall delinger i minuttet av en Trump-melding sank drastisk etter at Twitter merket den med en advarsel.

Hvis Trump taper valget, er det fortsatt uklart hvordan Twitter vil forholde seg til ham som en sivil person. Trumps språkbruk var trolig like kontroversiell og omdiskutert før han kastet seg ut i valgkampen i 2016, men den gang hadde han langt færre følgere og mindre innflytelse enn det han har fått som USAs 45. president.