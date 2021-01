Nå må alle teste seg på grensen

Mandag ettermiddag blir det obligatorisk koronatesting på grensen. Ved Oslo lufthavn er kapasiteten god, ifølge Ullensaker kommune.

Obligatorisk testing på grensen gjelder fra klokken 17 for personer som har oppholdt seg i områder med karanteneplikt.

Teststasjonen på Oslo lufthavn Gardermoen er nå klar til å kunne teste samtlige passasjerer ved ankomst, opplyser Ullensaker kommune i en pressemelding. Kapasiteten er fordoblet og ved flyplassen kan det nå tilbys test til over 2.000 passasjerer i døgnet.

– Det har ligget i kortene at det kunne bli obligatorisk med test på grensen, så vi har forberedt oss på å kunne håndtere det, opplyser enhetsleder Elisabeth Nordal i kommunen.

Reisende tilbys i all hovedsak hurtigtester, med unntak av reisende fra Storbritannia og Sør-Afrika. Her vil den vanlige PCR-testen bli brukt, for å kunne avdekke hva slags virus de som tester positivt er smittet av.

