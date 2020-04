Nå må vi slå ring om hverandre

Mens landets helsemyndigheter fører en heftig krig mot corona, bør vi andre spre de gode samtaler. Ensomhetens pris er for mange en altfor tung bør å bære.

Av Cecilie Lyngbø, bystyrerepresentant i Oslo for Folkeaksjonen mot mer bompenger

Lenge før coronaviruset dukket opp i Norge har ensomhet blitt definert som et folkehelseproblem.

- Ensomhet er et kjempestort problem for både unge og eldre, sa tidligere eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug da hun ble intervjuet av NRK i fjor vår. Også Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, skrev på sin Facebook-konto i fjor at ensomhet er en økende utfordring i samfunnet.

Myndighetenes helt nødvendige grep mot corona bare forsterker ensomheten i samfunnet. Det er dessverre slik at krav til avstand og isolasjon skaper et ensomhetsvakuum vi aldri har opplevd før.

Blir syk av det

Ensomhet dreier seg om en ubestemt lengsel eller et savn etter andre mennesker. De fleste studier understreker at det er følelsen av å kjenne seg ensom som er skadelig. Det å være alene er med andre ord ikke det samme som å være ensom.

I følge psykolog og forsker på ensomhet John Cacioppo går hjernen inn i en overlevelsesmodus når du føler deg ensom. Dette kan føre til at du blir selvfokusert og opptatt av hvordan du selv har det, og glemmer å fokusere på hvordan andre rundt deg har det. Når man er ensom, viser forskning også at hjernen begynner å produsere produserer hjernen stresshormoner.

– Dette kan føre til depresjoner. Faktisk kan sosial omgang hjelpe en med mild eller moderat depresjon, uttalte professoren Bruce Robin nylig til TV2. Men om ikke det skulle være nok så kan ensomhet også svekke immunforsvaret og det igjen kan gjøre deg syk.

Triste tall

Ifølge forskning er særlig unge og eldre som er ensomme i Norge. Studier viser at mens 16 prosent av befolkningen har vært «litt, ganske mye eller mye plaget av en følelse av ensomhet» de siste 14 dagene, er det hele 22 prosent av de yngste som har vært plaget av ensomhet.

17 prosent av dem over 67 år sier det samme, mens 30 prosent av personer over 75 år angis som ensomme, fremgår av «Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon». Og ifølge Folkehelsemeldingen kan ensomhet være like skadelig for helsen som røyking.

Med dette som bakteppe: En helt enkel telefonsamtale eller et nikk og en invitasjon til en prat når man rusler hekk og hagelangs kan gjøre underverker for mennesker som opplever ensomhet.

Som politiker i Oslo vet jeg at frivilligheten lenge har hatt ensomhet på dagsorden, men det er ikke på langt nær nok i disse tider. Oslo og Norge trenger nå en ny dugnad. En dugnad som slår ring om hverandre.

En dugnad som faktisk betyr at vi ringer hverandre og fyller ensomhetens vakuum. Jeg har allerede tatt min første telefon.