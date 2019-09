Nå må vi snart innføre raushetsplikt i den offentlige debatten. Og fire minutter i skammekroken til alle som ikke klarer å snakke med innestemme.

Jeg vet ikke hvem som brukte begrepet først. Mine googlesøk peker på Niels Chr. Geelmuyden, som brukte ordet raushetsplikt i et intervju med forfatter Gro Dahle i Kapital i 2005.

Uansett: I stedet for å skrive under på taushetsplikt, bør du gi et raushetsløfte om du vil melde deg på i den offentlige debatten. Du må rett og slett være litt raus.

Raushetsplikten kunne gjelde mange politiske motstandere og mange brennbare politiske spørsmål.

Vi kunne for eksempel kreve det av de som tydeligvis hater Greta Thunberg, de som håner henne og bruker enhver anledning til å latterliggjøre «naive» 16-åringer som klimastreiker.

Eller vi kunne kreve det av de som himler med øynene og håner alle de som våger å stille ett eneste kritisk spørsmål om mediesirkuset rundt henne.

Donald Trump brukte anledningen til å håne 16 år gamle Greta Thunberg. Foto: Andrew Hofstetter (Reuters)

Det går nemlig an å ha to tanker i hodet samtidig:

For å ta den første tanken først: Greta Thunberg er et forbilde for svært mange ungdommer over hele verden. For mange er både skolestreikene og det såkalte klimabrølet et uttrykk for ekte engasjement. Og de peker på et uomtvistelig problem - som mange av ungdommene med full rett er alvorlig bekymret for.

Selvsagt er det mange som bare bruker det som fridag, eller er med bare fordi venninnene er det. Men det er slik ungdommer er.

Flower power-ungdommene var sikkert ikke så veldig annerledes, de heller. Men 68-generasjonens opprør fikk (heldigvis) store konsekvenser i nesten alle deler av samfunnet.

Om du synes ungdommene er naive, er det i deres fulle rett å være nettopp det. Om du synes de kommer med urealistiske forslag til løsninger, kan du tenke deg om en gang til: realistiske løsninger ga oss verken elektrisiteten, mobiltelefonen eller koppevaksinen.

Derfor: Donald Trump og liknende politikere her hjemme som håner Greta Thunberg, rett i skammekroken med dere.

Så til den andre tanken: Om du er en av dem som fnyser foraktfullt over alle «gamle gubber som ikke har annet å gjøre enn å kritisere en 16-åring», så husk:

Greta Thunberg er ingen Messias. Hun har ikke sett lyset, og hun er ikke Jeanne d'Arc.

Det må være fullt lovlig å påpeke paradokset i at fem mann må fly over Atlanteren for å hente den «miljøvennlige» gjennomsponsede racerseilbåten hun brukte for å komme seg til FNs toppmøte i New York uten flyskam.

Og det er helt på sin plass når psykiater Fred Heggen her i avisen skriver om morens hensynsløse utlevering av henne og søsteren i boken «Huset brenner». Eller når VGs kommentator Anders Giæver er redd for at det enorme ansvaret som blir lagt på hennes skuldre er for tungt for et barn.

Giæver blir nå kalt «idiot» og «sviker» på sosiale medier, og sammenliknet med høyreekstreme i Dagsnytt 18. Rett i skammekroken med dem.

For om du evner å ha begge disse tankene i hodet samtidig, betyr det ikke at du plasserer deg «i midten», eller er feig som ikke tør å ta stilling.

Det betyr bare at du våger å tenker selv.

Det betyr at du ikke kaster deg med den ytterliggående flokken på den ene siden, de som ikke klarer å si annet enn at alle på den andre siden er så utrolig dumme.

I stedet kan du kreve at de demper seg litt og ikke forstyrrer de som faktisk forsøker å gjøre noe for å løse ett av menneskehetens største problemer.

Som sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen skrev i går: Det er stor forskjell på Angela Merkel i Tyskland og Jair Bolsonaro i Brasil. Dyktige politikere er det beste redskapet vi har.

Å fornekte klimaproblemene fører ingen steder hen. Heller ikke å utrope alle «politikere» eller «voksne» som hovedfienden.

Derfor bør vi kreve at folk er litt rause med hverandre. Og at de som ikke klarer å snakke med innestemme tar seg fire minutter i skammekroken.

De som er redd for «klimahysteri» har nemlig litt rett. Det har de som er redd for at vi skal «koke kloden» også.