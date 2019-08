Nå møtes Frp-toppene til krisemøte

Kan hele regjeringssamarbeidet velte?

KARL JOHAN (Nettavisen): Det er knyttet stor spenning til Frps ekstraordinære landsmøte som startet søndag klokken 13.

Drøye tre uker før valget har ikke regjeringen kommet frem til noen bompengeløsning, og søndag må Frp-ledelsen overbevise sitt landsstyre om at de er på rett spor.

Tybring-Gjedde: - Spennende

- Dette blir spennende, kanskje helt avgjørende ..., sa Christian Tybring-Gjedde på vei inn til møtet, med sykkel.

Stortingsrepresentanten er blant dem som har gått hardest ut mot Frp-ledelsen og krevd at Frp må få mer gjennomslag i regjering.

- Jeg vil ikke si noe før jeg ser hva som blir lagt på bordet, sa tidligere Frp-formann Carl I. Hagen kontant.

Han fikk hele landsmøtet med seg på at all bompengegjeld må slettes - stikk i stid med hva Frp-ledelsen ønsket.

Stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Jon Helgheim og Morten Wold sa alle til Nettavisen på vei inn at de var «optimistiske» med tanke på en løsning.

Seks krav

Etter møte i juni, ble det stilt følgende krav i videre forhandlinger med Høyre, KrF og Venstre:

Slette bompengegjeld.

Kutte kostnader i eksisterende bypakker.

Stanse nye bypakker.

Nei til veiprising.

Endre nullvekstmålet.

Stille strengere krav til lokale myndigheter når staten bidrar med penger.

Aglen: - Spennende hva som ligger i skissen

Kommentator i VG, Tone Sofie Aglen, sier til Nettavisen at det ikke vil være mulig å få innfridd alle seks kravene.

- Så spørs det hva som ligger i den skissen som nå presenteres. Dette er veldig spennende, sier hun.

Aglen sier hun blir overrasket om regjeringssamarbeidet ryker, men at det kan skje.

- Her er det så steile fronter og behov for å markere seg, at dagens møte blir nokså avgjørende, sier hun.

- Det står mye på spill.

VG-kommentator Tone Sofie Aglen er også spent på utfallet av dagens ekstraordinære landsmøte.

Mens Karl Johan badet i sol, lurte nysgjerrige turister på hva så mange pressefolk ventet på ...

- Møtet varer så lenge det varer, svarte kommunikasjonssjef i Frp, Ida Krag, til Nettavisen.

I juni varte møtet i tre timer.

Krever bompengefri E8

Stortingsrepresentant for Frp fra Troms, Per-Willy Amundsen, og Frps fylkesledere i Troms og Finnmark krever bompengefri byggestart av E8 inn mot Tromsø, ifølge VG.

Får de ikke gjennomslag, vil de stemme mot fortsatt regjeringsdeltagelse.