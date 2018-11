Nå pågår den hemmelige voteringen i KrF

Ingen KrF-delegater har varslet sidebytte før voteringen. Hareide: - Jeg har større tro på at det blir blått en rødt nå.

GARDERMOEN (Nettavisen/NTB): De 190 delegatene på KrFs landsmøte går nå til hemmelig votering om partiets veivalg.

SISTE: - Jeg har ikke gitt opp. Men jeg må ærlig innrømme at jeg har større tro på at det blir blått en rødt nå, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Under debatten har ingen signalisert at de vil bytte side.

Etter en flere timer lang debatt går delegatene i 16.20-tiden til votering.

Det var knyttet spenning til om noen ville signalisere at de har byttet primærstandpunkt i løpet av debatten, men ingen av de 59 talerne flagget dette fra talerstolen.

Brorparten av de 190 delegatene har imidlertid ikke tatt ordet, så utfallet er fremdeles åpent.

Ifølge VG har det blitt jobbet intenst i kulissene for forsøke å snu blå delegater.

Hareides støttespillere skal ha blinket ut åtte blå utsendinger som er usikre på hva de skal stemme, og som kan ende med å gi Hareide flertall.

Partiet skal først foreta et valg mellom de tre alternativene – blått, rødt og gult.

Alternativet med færrest stemmer faller, og så blir det ny avstemning mellom de to alternativene som står igjen.

Hvis ett av alternativene får mer enn 50 prosent av alle stemmer, blir det ikke en runde to, varsler imidlertid dirigentene.

Hareide går av hvis han taper

KrF-leder Knut Arild Hareide trekker seg hvis han ikke får flertall for sitt syn.

- 28. september fortalte jeg hvilken kurs jeg ønsker for partiet, hva jeg mener er rett for KrF og partiet. Det er ikke rett for partiet at jeg leder det videre dersom landsmøtet velger en annen kurs enn den jeg anbefaler, sa Hareide fra talerstolen.

- Jeg fortsetter ikke som KrF-leder hvis ikke mitt flertall vinner frem. Det er ikke riktig at jeg blir sittende som partileder hvis landsmøtet velger en annen kurs, sa Hareide.

Både fra talerstolen og i kulissene jobbes det iherdig for å overbevise usikre delegater til å stemme rødt og redde partileder Knut Arild Hareide.

Dersom KrF skulle gå inn i en blågrønn regjering sier han selv til en samlet presse at det ikke er naturlig at han er med i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Hareide ønsket ikke å kommentere spørsmål som går på om han kan være aktuell som statsråd i en Solberg-ledet regjering.

Hareide fikk også flere spørsmål om hvorfor han ikke klargjorde hans fremtid som partileder i forkant av landsmøtet.

- Jeg ville fått kritikk uansett hva jeg hadde gjort i det spørsmålet der. Jeg ønsket å være ærlig med landsmøtet og ga en avklaring der. Nå må vi være klar over at landsmøtet lander en avklaring, og det skal vi følge, sier Hareide.

- Jeg ønsket ikke dette skulle være en debatt om KrFs partileder, men om om vårt retningsvalg. Jeg tror uavhengig av hva resultat vi får vil partiet følge den retningen.

Går av når ny regjering er klar

Hareide sier det var veldig mange av delegatene som kjente til hans avgjørelse før han annonserte sin mulige avgang på landsmøtet.

- Det har vært utallige spekulasjoner i media, og når man vet at mange av delegatene i salen visste om dette, så tror jeg landsmøtet forstod at jeg valgte å være ærlig og ryddig samme hva jeg hadde valgt å gjøre det i den saken.

- Men jeg valgte å gjøre det jeg mente var rett, og fordi mange visste nøyaktig om min tenkning, og fordi det har vært så mange spekulasjoner i media og stor usikkerhet.

Hareide har også tenkt over når han kommer til å trekke seg, dersom det blir aktuelt.

- Vi har nå hatt en debatt om vårt veivalg. Jeg er glad for at vi har hatt oppmerksomhet om dette. Da er det naturlig at jeg sitter til ny regjeringserklæring er på plass, sier Hareide til Nettavisen.

