Nå peker flere korona-piler i riktig retning i Norge

Færre på sykehus, ingen økning i respirator - og smittetallene er stabile.

Tirsdag kom Helsedirektoratet med nye positive tall fra sykehusene: Antall personer innlagt på sykehus gikk ned sammenlignet med dagen før.

Samtidig var det ikke flere som fikk respiratorbehandling.

Det var 318 personer lagt inn på sykehus med covid-19. Det er tre færre enn dagen før.

97 av disse fikk respiratorbehandling.

Smittetallene stabiliserer seg

Tirsdagens tall fra Folkehelseinstiuttet (FHI) viser nå at 4447 personer har fått påvist smitten. Det er 221 personer flere enn dagen før. Det høyeste antallet nye positive har vært nesten dobbelt så høyt.

Det er verdt å merke seg at det fortsatt ikke er slik at alle som tror de er smittet, blir testet med mindre de oppfyller en rekke tilleggskriterier. Det betyr at de bekreftede smittetallene har mørketall.

Totaltallene fra dagene før ser man under.

Mandag: 4226

Søndag: 4102

Lørdag: 3845

Totalt 90 242 personer er rapportert testet for covid-19. I gjennomsnitt har 4,8 % testet positivt gjennom utbruddet så langt, men andelen positive har hatt en oppgang de seneste dagene.

28 døde - snittalder 85 år

Det er totalt 28 dødsfall varslet til FHI (per 31.03.2020 kl. 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 85 år (fra 62 til 95 år).

Hovedpunkter fra rapporten:

Det er meldt totalt 4447 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Oppdatert kl. 24.00 den 30.03.2020. Gjennomsnittsalder for de smittede er 48 år, 49 prosent er kvinner og 51 prosent er menn.

Totalt 90 242 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 30.03.2020 kl. 15.00. Om lag 4,8 prosent av de som er testet er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt.

Det er totalt 168 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet*, av disse er 107 fortsatt innlagt.

Gjennomsnittsalderen for de 168 som har vært eller er innlagt på intensivenhet er 60 år og 76 prosent er menn. Aldersfordelingen er: 0-30 år: 5 personer; 30-39 år: 7 personer; 40-49 år: 26 personer; 50-59 år: 36 personer; 60-69 år: 52 personer; 70-79 år: 34 personer; 80 år eller eldre: 8 personer (Norsk intensivregister per 31.03.2020).

