Nå skal britene testes for korona i deres egne hjem

Storbritannia gjør det nå mulig for millioner av deres befolkning å teste seg for koronaviruset - FHI oppfordrer til forsiktighet.

Testene vil bli solgt i apoteker eller levert på døren til folk med symptomer eller som befinner seg i isolasjon, melder den britiske avisen Independent.

Helsesekretær Matt Hancock sier onsdag at den britiske regjeringen har kjøpt inn millioner av tester og i tillegg vil bestille flere millioner til.

Testen gjennomføres ved at man stikker hull på fingeren sin og videre analyserer en dråpe blod i noe som minner om en graviditetstest. Denne vil fortelle personen som tester seg om den har eller har hatt Covid-19.

Straks tilgjengelig

Professor Sharon Peacock, direktør for den nasjonale infeksjonstjenesten, forteller at testene vil være tilgjengelig i løpet av bare noen dager. Først må produktene testes ferdig.

I dag er det mellom 5.000 og 6.000 briter som blir testet daglig. Den britiske regjeringen planlegger å øke dette til 25.000 tester om dagen innen fire uker.

FHI advarer

Testene er såkalte antistofftester, melder Sky News.

Målet med testen er å oppdage tilstedeværelsen av to ulike antistoffer:

IGM, som dukker opp tidlig under en infeksjon

IGG, som kroppen produserer mer av som en respons på Covid-19

Bare noen timer før nyheten fra Storbritannia ble kjent onsdag gikk Folkehelseinstituttet (FHI) ut og oppfordret til forsiktighet med bruk av slike hurtigtester, som også er på vei inn på det norske markedet.

Les også: FHI: Hurtigtester for påvisning av antistoffer utelukker ikke infeksjon

Grunnen er at det tar tid før slike antistoffer dannes, noe som gjør at testene vil kunne gi falske negative resultater tidlig i sykdomsforløpet, altså at folk som nettopp er blitt smittet får beskjed om at de er friske.

Helt annen type test

Disse hurtigtestene bygger på helt andre prinsipper enn de laboratorietestene man bruker for å påvise viruset, uttaler instituttet:

– Det er viktig å understreke at disse testene ikke kan benyttes til å utelukke covid-19, og det er ingen hurtigtester som kan erstatte PCR som diagnostisk metode tidlig i sykdomsforløpet, sier Anne-Marte Bakken Kran, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet samarbeider blant annet med organisasjonen Noklus om en utprøving av flere av disse testene. Videre pågår det et arbeid her til lands med å etablere en felles nasjonal strategi for hvordan slike hurtigtester eventuelt kan tas i bruk for å supplere dagens testing, heter det videre:

­– Inntil vi vet mer, oppfordrer Folkehelseinstituttet til å være forsiktige med bruken av hurtigtester, og huske på at falske negative resultater kan forekomme tidlig i sykdomsforløpet.