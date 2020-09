Nå skal MDG nekte folk å kjøre til moskeen

Den aldri hvilende byråd Arild Hermstad gir seg ikke i krigen mot bilen.

Av Cecilie Lyngby, bystyrerepresentant for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB)

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Nå er det på Grønland og Tøyen, der folk bruker bil for å blant annet komme til moskeen, parkeringsplassene skal bort.

Til Nettavisen 31. august uttaler byutviklingsbyråd Arild Hermstad:

«Nå skal vi gjenta suksessen i sentrum her på Tøyen og Grønland».

Øynene som ser

Suksess kommer an på øynene som ser. For folk som er «avhengige» av bil for å komme seg frem er ikke Bilfritt byliv noen suksess. Det blir stadig flere eldre i byen vår som sykkel eller kollektivtransport ikke passer for.

Fakta Bilfritt byliv-tiltakene i 2020 ↓ Kulturinfrastruktur: Det er etablert 8 strømuttak til arrangementer i alle størrelser på Youngstorget. Strømuttakene skal være tilpasset alt fra foodtrucks til konserter og festivaler. Belysningstiltak: Arbeidet med økt belysning fortsetter i 2020 og følger vedtatt belysningsplan for Oslo sentrum. I år: Grev Wedels plass og Rådhusplassen. Planlagt ferdigstilt i 2020. Handlingsplan for drikkevannsfontener og offentlige toaletter: Opphold i byen, uten å behøve og oppsøke en cafe eller restaurant, muliggjøres gjennom tilgang til offentlige toalettfasiliteter og friskt vann. Forventes ferdigstilt desember 2020. Benker og vegetasjon: I år er fokuset på Grønland og Tøyen. Det vil bli plantet trær og gjennomført vekstforbedrende tiltak i Grønland og Grønlandsleiret, Finnmarkgata, Tøyenbekken, Motzfeldt gate og Tøyen kulturpark. Dette er under gjennomføring og ferdigstilles i løpet av sommeren. Det er også satt i gang en prosess for å avklare hvor det bør tilrettelegges mer, eller oppgradere eksisterende, sitteplasser og vegetasjon. F.eks på fortau, fortaushjørner og plasser. Et viktig fokus er å etablere mange aldersvennlige sitteplasser. Forprosjekt gateopprustning for flere gater Planlegging av opprustning av gata Grønland: Inntil ny regulering for området er på plass (avhengig av Oslo S, bussterminal m.m.) blir det midlertidige tiltak i gata og på Grønland torg for å bedre forholdene for fotgjengere og bylivet i området. UU-tiltak i gatedekket og fjerning av parkering (unntatt HC-parkering og laste-/losselommer) og fortausutvidelser for eksempel i form av parklets. Samt belysningstiltak i det overdekkede fortauet på sydsiden av gata og etablering/oppgradering av benker og vegetasjon. Tiltakene gjennomføres i tett dialog med bydel Gamle Oslo og aktørene i gata. Utredningen forventes ferdigstilt 1. kvartal 2021. Parkeringsfjerning og tilrettelegging for nyttetrafikk: Pga. byggearbeider gjenstår det noe fjerning av parkeringsplasser i sentrum. Dette sluttføres i løpet av 2020. Solen og jorden: Renovering av vannfontenen Solen og Jorden er en del av oppgraderingen av Christian Frederiks Plass. Planlagt ferdigstilt vår 2021. Tilskudd til kulturformål: Det er per 07.07.20 gitt til støtte til totalt 15 prosjekter innenfor Bilfritt bylivsområdet. Dette er blant annet tildelt støtte til vandreteater på Akershus festning og nabolagskonserter. Tildeling av tilskudd skjer løpende. Levende gater: Det jobbes med å starte opp med piloter for «levende gater» men koronasituasjonen har gjort at det til nå er vurdert at «levende gater» ikke praktisk bør igangsettes før til sommeren 2021, gitt at vi da er tilbake til normalsituasjon. Analyse og strategiutvikling Tøyen og Grønland: Arbeidet går ut på å lage et tillegg til Handlingsprogram for økt byliv (dvs. langtidsplan for økt byliv 2017 – 2027 som har sett på 13 områder sentralt i oslo ) som skal omfatte Grønland og Tøyen. Planlagt oppstart er september 2020 og ferdig leveranse i juni 2021. Gatekunstinstallasjoner: Det ble avduket 5 nye skulpturer i skulptursonen i Øvre slottsgate i vår. Bylivsbarometeret: skal være et samarbeid med næringslivet om innsamling, deling og evaluering av privat-offentlig datasett for måling av byliv og bruken av sentrum. Grønland og Tøyen vil inngå. Det vil ikke lages et bylivsbarometer for 2020 pga. koronasituasjonen. Bylivsbarometeret for 2021 antas ferdigstilt tidlig i 2022. Plan for lek og aktivitet for sentrum, Tøyen og Grønland: Utarbeidelse av behov og handlingsplan for etablering av små og større tiltak for lek og aktivitet som kan gjennomføres i sentrum, Grønland og Tøyen i perioden. Planen forventes ferdigstilt innen desember 2020. Mulighetsstudie for trafikkreduksjon og fungerende bylogistikk: Utarbeide en mulighetsstudie for å finne løsninger som skal redusere biltrafikken og samtidig legge til rette for prioriterte trafikkgrupper. Mulighetsstudien forventes ferdigstilt i januar 2021. Aktivitet i Vaterlandsparken: «Sommer på Vaterland» - ungdom i sommerjobb er parkverter og dyrker på plassen. Også utlån og sykkelfiks. Tilskudd til sosiale, kulturelle og grønne aktiviteter: Dette er et tiltak med stort potensiale når det gjelder byliv. Tiltaket omfatter tilskudd til små bylivstiltak som ikke får støtte gjennom de vanlige kunst- og kulturstøtteordningene. Forventet at ordningen er i gang ila september. (Basert på: https://www.kk.dk/artikel/sharing-copenhagen) Bli kjent med byen din: Kulturminnekart for Kvadraturen videreutvikles til en ny digital formidlingsplattform. Forventet ferdigstilt i løpet av 2020. Oppfølging av midlertidige tiltak 2017-2019: Utarbeidelse av plan for videre oppfølging av piloter og andre midlertidige Bilfritt bylivs-tiltak- evaluering, plan for videreføring, videreutvikling eller avvikling av tiltak. Informasjonssystem trafikk og parkering: V idreføring av BYMs arbeid med smart HC-parkering og trafikkavvikling Ring 1 i samarbeid med Program Bilfritt byliv og samarbeidsprosjektet Smartere transport i Oslo-regionen (STOR). Tiltaket legger opp til å legge til rette for deling av data med fokus på trafikk og parkering i Oslo sentrum (sanntid) . Planlagt ferdigstilling er februar 2021.

Det samme gjelder næringslivet som må få varer frem. Dette kan ikke skje på sykkel eller kollektivtransport. Mange butikker har allerede forsvunnet som følge av Bilfritt byliv, deriblant de tradisjonsrike møbelforretningene i Møllergata.

Mange moskeer berøres

Det er ikke bare forretninger som rammes. Også andre tilbud blir vanskeligere tilgjengelig når parkeringsmulighetene forsvinner.

I det området Bilfritt byliv nå skal utvides til ligger det mange moskeer. Moskeene brukes av folk fra hele byen. Ikke alle er like unge og spreke.

Har byråd Hermstad spurt disse om det er greit at parkeringsmulighetene forsvinner? Jeg tviler.

Cecilie Lyngby. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Religion er viktig for mange mennesker. Det gjelder både for dem som går i moskeen og for dem som går i kirken. Dersom byen i praksis stenges for mange slik at de ikke får delta, kommer mange til å oppleve det som svært inngripende.

Det evige maset om areal

Som vanlig er når det argumenteres for bilfritt fra byrådet, så er det arealbehov som trekkes frem.

Areal skal visst frigjøres fra bilen. Men hvorfor skal arealet da fylles opp med så mye unyttig?

Andre steder i sentrum er parkeringsplassene erstattet med rustne jernkasser fulle av ugress, gatemøbler knapt noen bruker og diverse andre installasjoner av høyst variabel kvalitet.

En ting er hvordan dette fungerer i løpet av noen korte sommermåneder. Resten av året er det totalt unyttig. Om vinteren er det nedsnødd og hindrer fremkommelighet og vanskeliggjør måking.

Ingen vurderinger av konsekvensene

Noen vurdering av arealbehov og nytten av det har byrådet aldri lagt frem.

Konsekvensanalyser er som vanlig helt fraværende. Kanskje byutviklingsbyråden heller skulle tenke seg litt om før nye dramatiske tiltak settes i verk.

Arild Hermstad har som MDGs faste byrådsvikar gjort en del blundere tidligere.

Sykkelfelt i Bygdøy Allé har som kjent gitt store problemer for kollektivtransporten. Forsøket på å stenge Kongsveien endte med et pinlig tilbaketog da han ikke engang informerte byrådskollegene før utspillet kom i media.

Hvor godt har Arild Hermstad forankret planene denne gangen?

En åpen by for alle

Det blir spennende å se. Skal en hel bydel nå stenges for biltrafikk slik at mange får problemer med å komme seg til moskeen eller benytte seg av andre tilbud, er det ikke sikkert det går upåaktet hen.

Vi i FNB kommer uansett til å jobbe hardt for at disse dramatiske planene ikke blir satt ut i livet. For oss er det viktig at byen er åpen for alle.

Det betyr at det fortsatt skal være mulig å kjøre bil til Tøyen og Grønland for alle som ønsker det.