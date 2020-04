Nå skal WHO undersøke Sør-Koreas koronafunn

Verdens helseorganisasjon (WHO) skal gå gjennom flere rapporter, hvor det meldes om koronapasienter som har blitt friske, for så å teste positivt på nytt.

Fredag kom det rapporter fra Sør-Korea om at 91 koronapasienter som hadde blitt erklært friskmeldte, plutselig testet positivt etter en ny prøve.

- Viruset kan ha blitt «reaktivert» i stedet for at pasientene har blitt infisert på nytt, sier Jeong Eun-kyeong, leder for det statlige Korean Centers for Disease Control and Prevention (KCDC), gjengitt av Reuters.

WHO har fått med seg rapportene fra det asiatiske landet, og hevder at det er interessante funn som skal følges opp.

- Vi samarbeider tett med våre eksperter, og jobber hardt med å få mer informasjon om disse tilfellene. Det er viktig å forsikre oss om at alle retningslinjer og prosedyrer har blitt fulgt, da disse testene ble tatt av hver pasient, sier organisasjonen til Reuters.

Teste negativt to ganger

Ifølge WHOs retningslinjer skal en person teste negativt to ganger før man kan bli erklært friskmeldt, og nå ønsker organisasjonen å følge opp om dette har blitt gjort med de 91 koronapasientene som er nevnt i rapportene fra Sør-Korea.

De sør-koreanske helsemyndighetene ønsker heller ikke å dra noen konklusjoner fra funnene som har blitt gjort, fordi de mener at det trengs mer epidemiologisk data først.

Rollemodell

Mange land har sett på Sør-Korea som en rollemodell for hvordan virusspredningen kan begrenses best, med omfattende testing av innbyggerne. Sør-Korea har også tatt i bruk et storstilt prosjekt som følger smittedes bevegelser basert på kredittkortbruk, overvåkingskameraer og mobiltelefonsporing.

Bevegelsene har blitt fulgt gjennom de 14 dagene forut for påvist smitte og blitt publisert på offentlige nettsteder.

Sporingsarmbånd

Nå vurderer landet å gå enda lenger for å hindre spredningen av koronaviruset. På lørdag ble kunngjort at myndighetene vurderer å sette sporingsarmbånd på personer som ikke vil forholde seg til ordre om karantene.

Sørkoreanske myndigheter sier strengere regler er nødvendig fordi noen av de 57.000 som har fått ordre om å holde seg hjemme, har lurt seg ut ved å etterlate telefonen med sporingsapp.

Dermed vurderes nå elektroniske armbånd som et alternativ for å holde folk under oppsyn. Planer om utstrakt bruk av slike armbånd er lagt bort etter at aktivister og jurister har satt spørsmålstegn ved følgene en slik praksis vil ha for personvernet.

Så langt har 10.480 mennesker i landet testet positivt for covid-19, som er sykdommen som koronaviruset utløser. 211 dødsfall er koblet til sykdommen, ifølge nettstedet worldometers.

