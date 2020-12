Nå skjer det endringer: Dette er SMS-en du absolutt ikke ønsker å få fremover

Dette er ikke svindel, men en konsekvens av at folk ikke tar telefonen.

Denne uken gikk igjen fortvilet helsepersonell ut i media og ba folk om å ta telefonen når det ringte fra ukjent nummer.

- Det er blitt vanlig å ikke ta telefonen når det er folk de ikke kjenner som ringer, sa smittevernlege Leiv Erik Husabø til Sogn Avis.

- Dette er en reell utfordring for smittesporinga. Vi har ikke så store tall å håndtere her, men hvis det øker kan det bli et problem, sier han.

Den åpenbare løsningen

Og igjen stiller leserne spørsmålet: Hvorfor sender ikke smittesporere ut SMS-meldinger hvis folk ikke tar telefonen?

Husabø sier til Nettavisen at de innimellom har benyttet SMS.

- Men problemet er at vi ofte har veldig dårlig tid. Vi skal av og til hindre at mange personer reiser på jobb på kort tid. Vi har testet ut SMS, men det er merarbeid, sier Husabø.

Men Husabø forteller at smittesporingssystemet de benytter er i ferd med å få inkludert SMS-funksjon, som kommunen snart vil ta i bruk.

Det største systemet oppgraderes

Sogndal er en av rundt 180 av Norges kommuner som benytter et smittesporingssystem som kalles ReMin. De kommunene utgjør rundt tre millioner innbyggere.

Denne uken ble det systemet offisielt oppgradert med nettopp SMS-funksjon.

- Dette håper vi kan løse noe av problemet som for eksempel var oppe i fra Sogndal, forteller produktansvarlig Ingebjørn Bleidvin til Nettavisen.

- Kommunene kan velge mellom en av tre maler: Oppstart, oppfølging og avslutning av karantene. Disse består av en tekst som genereres dynamisk av systemet, slik at karantenedato, navn på vedkommende og navn på kommunen automatisk kommer inn i teksten. Så kan den sendes med et klikk. Det er også mulig å redigere malene før man sender dem, eller sende en helt manuelt formulert SMS, sier han.

Systemet vil dermed kunne spare tid for de som bedriver smittesporing, og gi folk raskere informasjon.

- ReMin kommer opp som avsender av selve SMS- en, men i teksten står altså kommunen som avsender. Innholdet og tidspunktet for SMS-en logges automatisk i loggen i smittesporingssystemet, forteller Bleidvin, som også jobber som kommuneoverlege.

- Utfordringen med at folk ikke tok telefonen var kjent allerede i våres. Hvorfor kommer denne muligheten først nå?

- Det var ikke var før smitten begynte å melde seg igjen utover høsten at behovet virkelig meldte seg for alvor. Noen har også kanskje hatt eksterne SMS-løsninger som har fungert sånn passe, men det er selvsagt enklere å sende og logge direkte i smittesporingssystemet. Vi utviklet det så snart vi hadde nok kommuner som ønsket å betale for tjenesten til at det lot seg forsvare rent økonomisk, sier Bleidvin.

