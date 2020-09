Nå snakker de om revansj for Tegnell

For første gang har Norge flere smittede per innbygger enn Sverige, viser offisielle smittetall.

Smitteøkningen i Norge de siste ukene, har sendt Norge forbi Sverige i antall nye smittede.

De siste sju dagene har Norge hatt 1,4 nye smittetilfeller per 100.000 innbygger. I Sverige har de nå 1,1 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Dette viser tall fra nordiske helsemyndigheter, skriver VG.

I NRKs oversikt, var det 454 nye smittetilfeller i Norge fra mandag til torsdag sist uke. I samme periode var det 564 nye smittetilfeller i Sverige. Vårt naboland har altså over 10 millioner innbyggere, mens Norge har 5,4 millioner.

- Det er et helt tydelig tegn på at folk i Sverige gjør mye fornuftig, holder avstand til hverandre og bruker hygieneråd aktivt, og er påpasselige med ikke å spre smitte videre, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Totalt sett har Sverige blitt rammet hardere enn Norge. Tall fra Worldometers viser at Sverige fremdeles er hardere rammet av koronaviruset totalt sett.

I grafen som Nettavisen har laget fra Our World in Data, ser du at Norge har gått forbi Sverige i antall meldte smittetilfeller i forhold til befolkningstall. Foto: (Our World in Data)

- Følger Sveriges modell

At flere land i Europa nå ser et oppsving i antall smittede, men ikke stenger ned institusjoner i samme utstrekning som før sommerferien, gjør at de i Sverige nå snakker om en revansj.

Revansjen: - I dag følger alle Sveriges strategi, skriver Svenska Dagbladet i helgen.

Avisen siterer professor Antoine Flahault. Han er professor i epidemiologi ved universitetet i Geneve og leder for Institute of Global Health.

Her er sammenlignbare tall for Norge og Sverige, hentet fra Worldometer 7. september 2020. Tallene må leses i lys av at Sverige har cirka dobbelt så mange innbyggere som Norge. Foto: (Worldometer/Nettavisen)

- I dag følger alle land i Europa mer eller mindre metoden fra Sveriges modell, men ingen vil erkjenne det, sier professor Antoine Flahault til avisen.

- Det er ikke politisk korrekt. Nesten alle har kritisert den svenske strategien og kalt den umenneskelig og mislykket. Man kan jo ikke snu nå, sier han til avisen.

Avisen har også snakket med David Naborro som er britisk representant i WHO og leder Institute of Global Health Innovation ved Imperial College London. Han berømmer svenskenes "forståelse og tillit" mellom myndigheter og medborgere.

- Sverige baksnakkes

Andre eksperter er ikke like imponert over Sverige og debatten rundt rett og gal koronastrategi:

- Sverige baksnakkes, glorifiseres og baksnakkes igjen, sier Marc Van Ranst ved det belgiske folkehelseinstituttet. Dorit Nitzan, som er sjef for katastrofeberedskapen i WHO sier til Svenska Dagbladet at Sverige er privilegert.

- Dere trengte ikke å stenge ned for å håndtere de smittede. I andre land brøt helsevesenet sammen og å stenge ned ble eneste utvei.