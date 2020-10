Nå snakkes det om andre generasjon koronavaksine - hva betyr det?

Flere vaksiner kan bli godkjent før jul. Likevel jobbes det med å utvikle enda flere som først kommer om et år eller senere. Hvorfor det?

I et intervju med magasinet Science drar USAs helsetopp Anthony Fauci frem et begrep som så langt har vært ganske ukjent i vaksinedebatten: Andre generasjons korona-vaksine.

USA har lagt ned enormt med prestisje i vaksineprosjekt Operation Warp Speed, hvor en håndfull vaksinekandidater settes i hurtigsporet ved å overøses med penger.

At man har satset på mer enn én vaksinekandidat, er ganske enkelt fordi en ikke vet hvilke løsninger som vil fungere. Ved å satse på flere økes sjansene for at minst én vil lykkes.

Men det er en bekymring: Av de utvalgte vaksinekandidatene er det ikke noen som er av den klassiske typen der man bruker hele viruset i en inaktivert form som kroppen kan lære seg å kjenne igjen. I stedet benytter alle vaksinene som nå får penger en løsning som skal få kroppen til å gjenkjenne deler av viruset, normalt det famøse piggproteinet.

Et bilde av koronavirus tatt med elektronmikroskop, som viser piggproteinet som stikker ut i alle retninger. Foto: (NTB scanpix)

Dermed har man ikke en helgardering av alle vaksineteknologier.

- Andre deler av viruset vil sannsynligvis bli sett på i andre generasjon av korona-vaksiner, svarer Fauci.

Hva er andre generasjons vaksiner?

Ifølge seniorrådgiver Bjørg Dystvold Nilsson i vaksineorganisasjonen CEPI er andre generasjons vaksiner et kjent fenomen, men begrepet betyr ikke nødvendigvis det man tror.

- Dette er kjent, selv om vi i CEPI ikke bruker begrepet andregenerasjons-vaksiner, sier hun til Nettavisen.

Andre generasjons vaksine betyr ikke en vaksine som er en forbedret utgave av varianter som allerede har vært på markedet, men handler mer om når de kommer på markedet:

- Det er ikke sikkert at de eller den vaksinen som først kan dokumentere at den er trygg og beskytter mot sykdom, er den optimale kandidaten for alle forhold, forteller Dystvold Nilsson.

- Verden vil trenge flere vaksiner mot covid-19, også fordi de ulike vaksinekandidatene kommer til å ha ulike egenskaper: Noen egner seg bedre for varme strøk fordi de ikke må oppbevares på minus 80 grader, andre kan være gunstige for personer med underliggende sykdommer, sier hun.

Den andre vaksinen EU formelt inngikk avtale med å kjøpe inn, vil for eksempel ikke komme før neste høst.

Ulik beskyttelse

- Det er slik at vaksiner kan ha ulik effekt i å beskytte mot sykdom: Noen kan beskytte opp mot 100 prosent, noen mindre – men likevel beskytte mot alvorlig sykdom. Det betyr at man kan bli smittet, men få et mildere sykdomsforløp. Slike vaksiner som ikke er 100 prosent effektive, kan også ha en veldig viktig funksjon når det gjelder å begrense og få kontroll over pandemien ved at vi kan vaksinere helsearbeidere og folk i risikogrupper, sier CEPI-rådgiveren.

Ifølge New York Times er det en stor bekymring for at man over nyttår vil ha en rekke vaksiner å velge mellom, der ikke nødvendigvis alle beskytter like godt. Legemiddelverket opplyser til Nettavisen at man ganske enkelt ikke vet effekten før fase 3-studier er gjennomført.

- I tillegg lærer vi stadig mer om viruset og hvordan det påvirker immunforsvaret og immunforsvarets evne til å beskytte oss. Denne kunnskapen er viktig for å forstå hvilke vaksiner som vil virke best og skape langvarig immunitet hos den enkelte. Det kan godt hende at noen av de vaksinene som kommer på markedet først har disse egenskapene vi ønsker oss, men det er for tidlig å si. Dette er også litt av grunnen til at man ønsker fortsatt utvikling og testing av andre vaskinekandidater som kommer i senere, mest fordi de har startet utviklingen senere.

Mikroskopbilder av korona-viruset som angriper lungeceller. Foto: Camille Ehre (University of North Carolina School of Medicine)

Ikke færre bivirkninger

Hun avviser at snakket om andre generasjons vaksiner på noen måte antyder at man først har en første generasjon med vaksiner som er utrygge og har masse bivirkninger, før det så kommer en andre generasjon som man bør vente på som er trygg og effektiv.

- Handler det bare om at de ikke ligger lengst fremme i vaksinekappløpet, og kan dekke andre behov?

- Det er riktig oppsummert. Godkjenning av vaksiner er svært strengt og foretas av uavhengige regulatoriske myndigheter. Vi kutter ned på tiden det tar å utvikle vaksiner ved å gjøre ting i parallell som vanligvis gjøres i sekvens – ikke ved å kompromisse med sikkerheten. For eksempel bygges det nå fabrikker for å produsere vaksinekandidater som vi ikke vet om vil lykkes. Det betyr at vi tar økonomisk risiko, men ikke sikkerhetsrisiko. I tradisjonell vaksineutvikling er man ikke villig til å ta slik økonomisk risiko men venter til man har godkjent en fase før man investerer i planlegging av den neste. Derfor tar det lang tid, sier hun.

Dekker nisjemarkedet - og er backup

Det er ifølge WHO ti vaksiner i siste utviklingsfase, og flere varianter som potensielt kan bli godkjent før jul. Dette har likevel ikke ført til at en lang rekke selskaper og universiteter har satt utviklingen av sin vaksinekandidat på hylla fordi en regner med å «tape» vaksinekappløpet.

- Det er mange vaksinekandidater under utvikling i verden – nærmere 200 ifølge WHOs kartlegging, 41 av dem er i klinisk utprøving. CEPI har 9 kandidater under utvikling, 8 av dem er i klinisk utprøving, sier Dystvold Nilsson

- Selv om dette er svært lovende, er det jo faktisk slik at ingen av vaksinekandidatene så langt har dokumentert at de er de trygge og effektive vaksinene vi trenger for å få slutt på den akutte fasen av pandemien. Det er for tidlig å si sikkert. Vaksineutvikling er komplisert og risikabelt – svært mange av kandidatene man setter i gang, mislykkes – enten fordi de har for alvorlige bivirkninger eller fordi de ikke beskytter mot sykdom, sier Nilsson.

Ifølge Bloomberg kan vaksiner som kommer i neste bølge blant annet ha fordeler ved at man bare trenger én dose, at det er lettere å masseprodusere, at de er bedre egnet mot eldre eller personer med underliggende sykdommer - eller ganske enkelt at de har bedre holdbarhet. Dermed kan de fraktes over større avstander.

Det at vaksiner ikke nødvendigvis kan tas av de som har størst behov, er noe statsminister Erna Solberg tidligere har påpekt at gjør det viktig at alle lar seg vaksinere:

- Man må huske på at for alle vaksiner, så vil det være grupper som ikke kan ta vaksinen. Ofte gjelder det folk i den mest sårbare gruppa. For at de ikke skal måtte isolere seg helt, så må vi alle tenke over vårt eget ansvar for å ta en vaksine, sa hun til Dagbladet.