Nå stenges Vålerengtunnelen - Statens vegvesen ber folk om endre reisevaner

Natt til mandag 8. juni stenger nordgående løp i E6 Vålerengtunnelen.

Statens vegvesen ber de som kan om å endre reisevaner for å minske kø når Vålerengtunnelen stenger ett løp. Det er det nordgående løpet som blir stengt fra og med 8. juni.

I oktober vil arbeidene flyttes til det sørgående løpet, og det vil dermed bli toveistrafikk i det nordgående løpet. Arbeidene med tunnelen skal bli ferdig mars 2021, noe som betyr at det vil bli drøye åtte måneder med redusert kapasitet.

- Fra og med i morgen er ikke E6 Vålerengtunnelen en snarvei, men en omvei, står det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Stengingen av ett løp fører ifølge Statens vegvesen til en kapasitetsreduksjon på mer enn 50 prosent, noe som vil gi mer og lengre køer på E6 inn mot Oslo og Ring 3 hele døgnet.

Lange køer

- Vi forventer at det vil bli lange køer i og utenfor Oslo når kapasiteten gjennom tunnelen halveres fra og med mandag. Vi oppfordrer reisende om å endre reisevaner eller ha hjemmekontor, sier prosjektleder Stian Ellingsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

ALTERNATIV: Denne illustrasjonen viser alternative ruter reisende kan bruke rundt Vålerengtunnelen. Foto: Statens vegvesen

Ifølge ham vil utfordringene bli størst på mandag og i ettermiddagsrushet.

- Vi oppfordrer derfor de som kan, om å forskyve reisetidspunktet. De som må reise i rushtidene bør velge andre ruter enn gjennom Vålerengtunnelen. Hvis man vil unngå køer bør man velge hjemmekontor, eventuelt sykle eller gå, sier Ellingsen.

Til Romerikes Blad sier Ellingsen at de er avhengig av at flere velger hjemmekontor for å unngå lange køer, og at de nå stålsetter seg for trafikale problemer.

– Det er vanskelig å beregne akkurat hvor mye lenger kjøretid man må forvente, siden det er mange faktorer som spiller inn, men man bør i hvert fall forvente å bruke to til tre ganger lengre tid enn normalt, sier han til avisen.

På grunn av smittesituasjonen rundt koronaviruset, kan ikke Statens vegvesen oppfordre til bruk av kollektivtransport.

Omkjøringer

På Statens vegvesens hjemmesider har de lagt flere omkjøringsmuligheter man kan velge dersom man må kjøre, uten å kjøre gjennom Vålerengtunnelen:

Trafikanter som skal mellom vestsiden av Oslofjorden og Innlandet, anbefales omkjøring via Hønefoss, Roa eller Gardermoen på E16.

Trafikanter som skal mellom østsiden av Oslofjorden og Innlandet anbefales omkjøring via rv. 22.

OMKJØRING: Statens vegvesen har laget denne illustrasjonen for å vise hvor man kan kjøre for å unngå Vålerengtunnelen. Foto: Statens vegvesen

Mye arbeid

Grunnen til at tunnelen skal oppgraderes er ifølge Statens vegvesen strengere krav til sikkerhet. Under oppgraderingen skal i tillegg Bane NOR forsterke tunneltaket for å legge nye togspor i Brynsbakken.

Statens vegvesen har også laget en liste over hva de konkret skal gjøre i tunnelen:

Skifte ut alt sikkerhetsutstyr

Forsterke tunnelen i forbindelse med Bane NORs

prosjekt «Kapasitetsøkning Brynsbakken». Vi skal fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og bygge nytt tunneltak og nye vegger.

Bygge nye tekniske bygg

Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)

Oppgradere eksisterende rømningsveier og lage flere nye

Forbedre brannbeskyttelsen

Reparere skadet betong

Skifte ut det elektriske anlegget

Reparere skader i vegbanen





Tunnelen åpnet for trafikk i 1987 og 1989 for henholdsvis nordgående og sørgående løp, ifølge AF-gruppen. I sør ender tunnelen på Lodalsbrua, som har videre tilkobling til Ekebergtunnelen, som er en del av Operatunnelen. I nord går tunnelen opp i dagsone ved Etterstad.

