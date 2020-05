Nå tester Kina fem vaksiner på mennesker - kommer med et løfte til verden

Kina har fem vaksiner som nå testes ut på mennesker, og nå kommer president Xi Jinping med et løfte til hele verden.

NEW YORK (Nettavisen): Kina er under kritikk etter pandemien som så langt har krevd livet til mer enn 315.000 mennesker verden rundt.

Ifølge Bloomberg prøver president Xi Jinping nå å demme opp rundt noe av denne kritikken ved å komme med en løfte til hele verden.

Les: Børsen tar av etter positiv vaksinenyhet

Vil bli delt med hele verden

Kina opplyser at de for tiden har hele fem vaksiner som nå testes ut på mennesker. Og ifølge Bloomberg lover president Xi Jinping nå at en vaksine vil bli delt med hele verden når den er tilgjengelig.

President Xi Jinping kom med uttalelsen via en video link til World Health Assembly på mandag. Overføringen ble også vist på TV-skjermer på gatene i Beijing. Foto: GREG BAKER / AFP

- Covid-19 vaksineutvikling og distribusjon i Kina, når tilgjengelig, vil bli gjort til et globalt offentlig gode, noe som vil være Kinas bidrag til å sikre at vaksinen blir tilgjengelig og prisgunstig for utviklingsland, sier Xi i en tale til World Health Assembly, som er det styrende organet i Verdens helseorganisasjon.

Les også Lover å røpe alt om hemmelighetsfull sexklubb for de aller rikeste

«Hundretusener av kinesere sådde viruset»

Uttalelsen fra Xi Jinping kommer samtidig med at Kina er under press for sin håndtering av viruset, spesielt fra Trump-administrasjonen.

Et av de siste angrepene kom på søndag fra Trumps nære rådgiver Peter Navarro. I en oppsiktsvekkende uttalelse til ABC News på søndag, sier Navarro at Kina satte «hundretusener av kinesere på fly til Milano, New York og rundt om i verden for å så» viruset.

- Jeg sier ikke at de gjorde det bevisst, men deres Kina-virus - la oss gå over fakta her, og korriger meg hvis jeg tar feil - viruset oppsto i Wuhan provinsen, pasient null var i november, sier Navarro.

- Kineserne, ved hjelp av Verdens Helseorganisasjon, skjulte viruset for verden i to måneder, og sendte så hundretusener av kinesere på fly til Milano, New York og rundt om i verden for å så det, sier Navarro.

Les også: Ferske tall om hvem som blir smittet av koronaviruset overrasker

Donald Trumps nære rådgiver, Peter Navarro, sier til ABC News at Kina satte «hundretusener av kinesere på fly til Milano, New York og rundt om i verden for å så» viruset. Her er Peter Navarro (t.h.) sammen med president Donald Trump og visepresident Mike Pence på en briefing i Det hvite hus for noen uker siden. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Business Insider skriver at det skal finnes bevis som hevder at Kina skjulte opplysninger om viruset fra WHO, men skriver at det ikke finnes bevis for at Kina bevisst sendte folk ut i verden for å spre det.

President Xi Jinping uttaler at Kina har opptrådt med åpenhet og ansvarlighet hele tiden, og at de hele tiden har gitt WHO oppdatert informasjon. Xi Jinping sier også at Kina vil gi to milliarder dollar, rundt 20 milliarder kroner, over de neste to årene til kampen mot pandemien, spesielt til utviklingsland.

Les også: Jobber med 70 vaksiner - og én skiller seg spesielt ut

Uavhengig gransking av virusutbruddet

EU og Australia leder nå an i en gruppe på 120 land som vil ha en uavhengig gransking av virusutbruddet.

Forslaget ble initiert av Australia, og var myntet spesielt mot å etterforske Kina, skriver Business Insider.

Kina har vært imot forslaget og sier at det er for tidlig å komme med en slik etterforskning nå.

NTB skriver at Kina i utkastet til resolusjonen ikke nevnes ved navn. Men landene krever en upartisk, uavhengig og omfattende evaluering av den internasjonale responsen på pandemien, og en avstemning om dette er ventet tirsdag.

Også Norge støtter dette initiativet, bekrefter Helse- og omsorgsdepartementet mandag.

– Norge støtter uavhengige internasjonale gjennomganger av både opprinnelsen til og det internasjonale samfunnets håndtering av covid-19-pandemien. Dette er viktig for å lære, forebygge og være best mulig forberedt om lignende situasjoner skulle oppstå i fremtiden, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) til NTB.

Erlandsen mener granskingen ikke bør skje midt i krisen, men vente til vi har fått pandemien litt på avstand. Hun ønsker heller ikke at den skal bli del av en rivalisering mellom land eller grupper av land.

Les også: Tidligere FHI-forsker knallhardt ut mot regjeringens koronatiltak: - Fryktelig dårlig gjennomført