Beboere i området rundt krever å få innsyn i begrunnelsen for valget av Utøykaia som sted for det nasjonale minnesmerket etter 22. juli. Men det får de ikke.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avslått innsynsbegjæringen til Utstranda Vel i notat hvor det skal framgå hvorfor det omstridte kaiområdet ble valgt som sted for minnesmerket etter 22. juli, melder NRK.

Velforeningens leder er ikke uventet svært kritisk.

– Dokumentene som angår oss, de blir ikke offentliggjort. Det kan man stille store spørsmål ved. Vi blir hele tiden nedgradert til bare å være naboer. Men de glemmer den delen om at vi er berørte, mange av oss som bor der, sier Maria Holtane-Berge.

Foreningen ønsker å plassere minnesmerket nærmere E16 i skråningen ovenfor. Holtane-Berge har nå bedt departementet revurdere søknaden, og viser til at Sivilombudsmannen ifølge NRK ikke «er enig i departementets avslag».

Departementet har ikke kommentert saken, men skriver i et brev til Sivilombudsmannen at «de unntatte opplysningene i dokumentet, selv om noe av de er alminnelig kjent, gir uttrykk for strategier og ulike løsningsalternativer som er ment for internt bruk, og som ikke nødvendigvis er blitt realisert/fulgt opp».

«Det kan dannes et feilaktig bilde av de valg som til nå er fortatt i sakens anledning dersom disse opplysningene gjøres kjent», mener departementet.

