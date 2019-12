NAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei

NAF mener alle kortene må på bordet for å finne ut av hvordan det store steinraset på E18 ved Larvik kunne skje på en kun to år gammel hovedvei.

– Hvordan et stort ras kan skje på en nybygget hovedvei er uforståelig. Folk må kunne stole på at nye veier er rastrygge. Her må alle kortene på bordet for å finne ut hva som er årsaken, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Norges Automobil-Forbund til NTB.

– Dette er alvorlig. Ras er dessverre ikke uvanlig på norske veier, i snitt er det over 2.300 skred og ras hvert år. Altfor mange kjører med hjertet i halsen på sine lokalveier. Eventuelle tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen må komme raskt, sier Ryste.

(©NTB)