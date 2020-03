Naken mann dukket opp på skjermen under videoundervisning med niåringer

Tre jenter på ni år på en skole i Oslo opplevde torsdag at en naken mann med erigert penis kom inn på hjemmeundervisningen de skulle ha med læreren.

– Han forsøkte å snakke til jentene og ba dem ta på kameraet sitt. De synes det var kjempeskremmende og ekkelt. De ble litt redde for hvem denne personen var. Jeg ble jo bekymret for om denne tjenesten som er via skolen er sikker å bruke, sier den foresatte til en av jentene som fulgte konferansen til NRK.

Det var torsdag formiddag at en mann dukket opp i en videosamtale på appen Whereby, som blir brukt til hjemmeundervisning mens skolene holder stengt. Mannen lå på en seng, og skal også ha blottet seg og onanert under videosamtalen. Foresatte til en av de tre ni år gamle jentene, som deltok i samtalen, kom etter hvert til og så deler av samtalen.

Etter at skolen rådførte seg med avdeling for informasjonssikkerhet i Utdanningsadministrasjonen ble det enighet om å stenge de digitale klasserommene, og flytte kommunikasjonen over til en annen plattform.

Produkt og teknologisjef Ingrid Ødegaard i Whereby beklager hendelsen.

– Det er veldig beklagelig og noe som ikke bør skje i det hele tatt. Vi tar det veldig alvorlig og jobber aktivt med alle tilfeller vi hører om og stenger brukere ute. Vi ønsker selvsagt ikke at tjenesten skal bli brukt til dette. Vi oppfordrer alle som opplever uønskede ting til å ta kontakt med oss slik at vi kan agere raskt, sier hun.

(©NTB)