Nakstad får pris for godt lederskap under koronatiden

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad får HR Norges Lederpris for å ha vist sammenhengen mellom godt lederskap og gode resultater.

Prisen blir delt ut av HR Norge.

– God ledelse handler om å nå mål, men like viktig er måten det gjøres på. Vi er stolt over å kunne presentere årets prisvinner, som i tillegg til å ha vist godt lederskap, mottar prisen i respekt for et sterkt samlet politisk og faglig kriselederskap, sier daglig leder Even Bolstad i HR.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier han er ydmyk over å motta prisen.

– Samtidig vil jeg dedikere den til alle de andre lederne i Helsedirektoratet og i helsetjenesten som har gjort en enorm innsats i 2020. Vi som står i front er tross alt bare en liten del av bildet, sier han.

Prisvinneren har mottatt et kunstarbeid av kunsteren Nico Widerberg.

