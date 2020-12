Nakstad med nedslående virus-beskjed til nordmenn

- Vil før eller siden dukke opp.

Britiske myndigheter bekreftet onsdag at det er oppdaget en ny variant av koronaviruset i Storbritannia som kan knyttes til Sør-Afrika. Denne varianten skal være enda mer smittsom enn den som har skapt bekymring i landet tidligere.

- Storbritannia innfører nå reiserestriksjoner for folk som kommer fra Sør-Afrika. Alle reisende som har ankommet fra Sør-Afrika de siste to ukene, må isolere seg umiddelbart, sa Storbritannias helseminister Matt Hancock.

Følger med

Norske helsemyndigheter følger utviklingen tett, og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til Dagbladet at det vil ta tid å finne ut om dette har noe å si for immunitet og vaksiner.

– Vi jobber ut fra tilnærmingen om at det før eller siden vil dukke opp i alle land, sier Nakstad.

Mutasjoner vanlig

Forrige uke ble det kjent at en ny mutasjon av koronaviruset, som ifølge britiske forskere kan være opp mot 70 prosent mer smittsom, har spredt seg raskt i England. Mutasjoner skjer hyppig, og eksperter påpeker at det ikke er bevis for at denne mutanten er mer dødelig eller motstandsdyktig overfor vaksiner enn andre koronavarianter.

De britiske ekspertenes funn førte imidlertid til at regjeringen nærmest avlyste julen med et nytt smittevernregime for 18 millioner innbyggere i London og deler av England.

Med over 68.000 koronadødsfall er Storbritannia blant de hardest rammede landene i Europa.

