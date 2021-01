Nakstad mener det er håp om sydenferie til sommeren

Om vaksineringen går som planlagt, kan det være muligheter for sydentur i sommerferien, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

På spørsmål fra en Dagbladet -leser om det er håp om sydenferie til sommeren, svarer Nakstad:

– Ja, det er håp om det, og jeg vil tro at mange av de eldre aldersgruppene – de som er pensjonister og nedover i alder, vil være vaksinert før sommeren. Det betyr at man muligens kan reise rundt i Europa uten å havne i karantene fordi man er vaksinert, sier han.

Den assisterende helsedirektøren tror smitteverntiltakene blir mer normale til sommeren enn nå, men han trekker samtidig fram at det ikke er sikkert at alle voksne i Norge er vaksinert før sommeren, og at mye kan skje.

Samtidig som Nakstad øyner håp er mange nordmenn mindre optimistiske hva gjelder mulighetene for en sydenferie.

Norsk koronamonitor fra Opinion har nemlig spurt 11.000 nordmenn om ferieplanene. Bare 7 prosent sier nei til Norges-planer, mens resten ikke vet eller er usikre.

– Alt tyder på at man allerede nå kan kåre Norge til vinner som feriedestinasjon for nordmenn i sommer, i år som i fjor, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hva gjelder påskeferien, som i år finner sted i slutten av mars/starten av april, har Ine Eriksen Søreide advart mot å planlegge å ta den i utlandet allerede nå.

– Det må forventes å kunne være reiserestriksjoner også når påsken kommer, og folk bør ikke nå planlegge for utenlandsreiser i påsken, sa hun i en pressemelding tirsdag.

