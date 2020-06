Nakstad om folkemengden på Sørenga: - Ikke bekymret

Espen Rostrup Nakstad synes de fleste er flinke til å holde avstand på det populære sjøbadet Sørenga i Oslo, men det er spesielt én ting som bekymrer den assisterende helsedirektøren.

SØRENGA/AKERSGATA (Nettavisen): - Vi forstår at folk vil være ute i godt vær og kose seg. Men selv om det er veldig mange som er ute og bader og soler seg, synes jeg de fleste klarer å holde avstand til hverandre, sier Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet til Nettavisen.

Han har selv nettopp vært på en av Oslos mest populære badeområder, Sørenga, og bevitnet folkemassen som hadde kommet for å nyte det strålende juniværet.

Og med 27 grader og nærmest skyfri himmel, var det tett mellom plassene bortover brygga.

- Det er selvfølgelig ikke optimalt at man noen steder ligger mindre enn én meter til ukjente personer, men det er mer bekymringsfullt at man er tett på titalls personer til og fra badeturen, mener Nakstad.

Bekymret over lange køer

Han tror nemlig ikke det er selve oppholdet på de forskjellige badeområdene som er det største problemet.

- Vi er nok mest bekymret for at det kan bli lange køer ved bussholdeplasser, kiosker og lignende. Det er nok det vi anser som har størst smitterisiko. Her mener vi man bør være spesielt obs på å fortsette og holde avstand, viktiggjør Nakstad.

POPULÆRT: Det var mange som hadde tatt turen til Sørenga søndag, slik det også hadde vært resten av helgen. Foto: Anders Lohne Fosse (Mediehuset Nettavisen)

TETT: Espen Rostrup Nakstad mente de fleste holdt god avstand på Sørenga søndag. Foto: Anders Lohne Fosse (Mediehuset Nettavisen)

Spesielt den ene gangbroen som leder inn til Sørenga, fra Paulsenkaia bak Operen, kan gjøre det trangt for de som ferdes frem og tilbake.

- Er det en idé å iverksette et tilsyn på tett befolkede områder, som for eksempel gangbroen?

- Det er viktig at kommunene følger nøye med på smittevernet på steder der det erfaringsmessig er mange mennesker, samt at det iverksettes tiltak om det er nødvendig. Det er en kommunal oppgave som stort sett ivaretas godt av kommunene, sier den assisterende helsedirektøren.

Han er ikke nødvendigvis redd for at folk har glemt smittevernstiltakene, men tror folk generelt er flinke til å holde seg hjemme hvis de er syke og holder avstand til andre.

- Men det er forståelig at man etter hvert tenker mindre på dette ettersom tiden går. Da må vi huske på at dette er ting vi må fortsette å forholde oss til i lang tid. Det er viktig å opprettholde rutinene selv under godt vær.

SOMMERVÆR: Forholdene var perfekte for sol og bading søndag. Foto: Anders Lohne Fosse (Mediehuset Nettavisen)

- Bruk alle muligheter

I etterkant av demonstrasjonene mot rasisme og politivold utenfor Stortinget, som samlet i overkant av 1.000 mennesker, uttalte Nakstad at det var «uheldig» med signaleffekten til de andre som innretter seg etter reglene.

På spørsmål om det vil gi en lignende signaleffekt, at folk samler seg i hopetall for å dra til de mest populære badeområdene, er han håpefull.

- Vi tror i hvert fall at folk blir fristet til å dra på badetur når de ser hvor mange som er ute. Da finnes det også mange steder man kan dra til langs Oslofjorden. Det er ikke nødvendig at alle drar til Sørenga for å bade, mener Nakstad.

FOLKSOMT: Sørenga sjøbad, helt ytterst på Sørengkaia, var det mange folk søndag. Foto: Anders Lohne Fosse (Mediehuset Nettavisen)

I forkant av det som kan bli en sommer med flere varme dager, oppfordrer han folk til å fortsette med å holde god avstand til hverandre og bruke alle muligheter som finnes utendørs.

- Vi må bruke alle bademulighetene som finnes i Norge, og det er det mange tusen av, og der er det også bedre plass og gode muligheter for å ta seg en dukkert, sier Helsedirektoratets assisterende direktør.

