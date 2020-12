Nakstad: - Vi må tenke utover vår egen nesetipp

Den assisterende helsedirektøren mener at nordmenn har behersket akkurat dette bedre enn Sverige og Danmark.

Det nærmer seg jul og slutten på 2020, og koronaviruset gjør fortsatt sterke inngrep i våre liv, ni måneder etter at pandemien fikk sitt fotfeste her til lands og i resten av verden.

Se video øverst: Espen Nakstad har gode nyheter, men også en klar advarsel.

Flere ganger har det blitt sagt at «dette er ikke en sprint, men én maraton», og nå som vi vet at vaksiner kommer på nyåret en gang, så går det an å si at vi er godt over halvveis i løpet. Situasjonen er imidlertid alvorlig i mange land om dagen, og spesielt våre naboland er det dramatisk.

- Lyktes best

Fra og med onsdag 9. desember innførte Danmark en delvis nedstenging i 38 kommuner, som inkluderer hovedstadsområdet rundt København og rundt storbyene Aarhus og Odense. I Sverige meldes det om fullt på intensivavdelingene i Stockholm, og dødeligheten i Sverige tilsvarer 70 dødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har seks.

Nakstad sier at alt ikke er logisk, men at nordmenn har klart å tenke «utenfor boksen»:



- Hvis du ser til Danmark, Sverige og landene rundt oss nå, så er vi det landet som har lyktes best akkurat nå med å stoppe lekkasjen. Og det har bidratt til at vi har fått kontroll på smittespredningen. sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på en pressekonferanse.

Og han la til:

- Vi må tenke utover vår egen nesetipp. Og vi må tenke på hva er den grunnleggende begrunnelsen her for det vi gjør.

Til Nettavisen utdyper Nakstad hva han mente med å «tenke utover vår egen nesetipp».

- Vi må tenke på samfunnet som sådan og ikke bare oss selv, og hva det betyr for sykehus, helsetjeneste og de sårbare gruppene som er risikoutsatt. Det var et svar fra meg på at mange ting kan være ulogisk ofte med disse smittevernrådene, sier den assisterende helsedirektøren.

Les også: Regjeringen lemper på karanteneregler - gir klare råd om juleferien

Nakstad mener at nordmenn har vært flinke til akkurat dette, og at det derfor står bedre stilt her enn i Sverige og Danmark, men han kommer med en advarsel.

Fortsatt stor fare

Han forteller at her til lands er smittebølge nummer to ser ut til være på retur, men at det ikke bør gi rom for selvtilfredshet.

- Vi er ikke i mål, og det er stor fare for at det også kan snu tilbake igjen i Norge. Men sammenligner vi oss med Danmark nå, som har en delvis nedstenging i store deler av landet og Sverige som også har veldig strenge smitteverntiltak, så er vi i en gunstigere situasjon nå. Men det er ingen grunn til å slappe av likevel, er en klare beskjeden fra Nakstad.

Les også: Fullt på intensivavdelingene i Stockholm

- Kan det bli fulle intensivavdelinger i Norge, som vi ser nå i Stockholm?

- Det vi har sett i mange land er at det kan skje fort, hvis smitten begynner å øke raskt igjen, så det kan også skje i Norge. Vi må ha det som en mulighet, men prøve å forhindre det helt til vi har vaksinert såpass mange i befolkningen at det ikke er en fare lenger, forteller den assisterende helsedirektøren.

- På rett vei

Torsdag skal Oslos byrådsleder Raymond Johansen fortelle hovedstadens befolkning om den sosiale nedstengingen fortsetter ut 2020 eller ikke. Nakstad kan ikke konkret si om hva som eventuelt kan åpne igjen, men velger heller å gi ros til hovedstaden.

- Oslo kommune har jobbet veldig bra med dette, og de har fulgt situasjonen nøye. Nå vil Oslo kommune gå ut med nye oppdateringer og råd, og det tror Helsedirektoratet vil bli bra. Vi tror at Oslo er på rett vei nå sånn som det ser ut på smittetallene.

Raymond Johansen har allerede innført svært strenge tiltak i hovedstaden:



- Man gjør tiltak i de bydelene hvor det er mye smitte. Man etablerer drop-in teststasjoner, man følger opp smittesporingsarbeid, man har kartlagt ulike skoler med mye smitte. Det har blitt gjort mange konkrete, praktiske ting for få ned smittetallene der hvor de er høye, og det er et veldig bra arbeid som kommunen har gjort, sier han avslutningsvis.

Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig