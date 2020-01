Når ble barn så lite verdt?

I Al Hol blir barns normale utvikling skadet, og livsgnisten svekkes dag for dag. Alle barna i Al Hol lider.

Av Guri Waalen Borch, master i Peace and Conflict Transformation fra Universitetet i Tromsø

Dette innlegget ble først publisert på bloggen Guriluri. Nettavisen har tillatelse til å bruke det.

Det samme gjelder barna i Moria i Hellas. Ingen barn skal leve slik.

Jeg føler et veldig ubehag og også sinne når jeg ser fokuset som har utviklet seg rundt den fem år gamle gutten som har blitt hentet til Norge sammen med mor og søster.

Ryggrad og rystende forhold

Jeg har engasjert meg i barna i Al Hol lenge, og er utrolig glad for at denne lille familien nå er hjulpet hjem. Her viste Erna Solberg ryggrad, selv om det kom sent.

Det gjenstår å se om regjeringen ser at psykisk helse hos barn kan være like viktig som fysisk helse. Barna som er igjen, lider også, både psykisk og fysisk. Mest av alt lider de nok psykisk. Det er skadelig for et barns hjerne og nervesystem å være redd hele tiden, understimulert hele tiden, sulten, utrygg, kald, å aldri få oppleve glede, lek, framtidshåp.

Når barns omsorgspersoner også er redde og kanskje nedstemte, kan det påvirke samspillet og omsorgen negativt. Det er vanskelig å være en god forelder når man har det skikkelig dårlig.

Men nå, nå har altså disse to barna kommet, og det er fælt å se mye av det som skrives i sosiale medier. Flere har framstilt kvinnen som en hun ikke er. Som en annen kvinne, med et annet navn, uten å sjekke ordentlig om det stemmer.

Dehumanisering

Hvem av oss kjenner historien hennes? Hvem av oss vet hva slags tilstand av frivillighet eller ufrivillighet hun levde under etter at hun hadde ankommet Syria?

Som Røde Kors’ generalsekretær Bernt Apeland påpeker, synker vi lavt når vi dehumaniserer mennesker, uansett hvem de er. Mennesker er mennesker, og vi har et rettssystem som skal dømme.

For noen dager siden var jeg inne på Sylvi Listhaug sin Facebook-side og så hva en del kvinner fikk seg til å skrive der, om den syke femåringen. Han var ikke syk, mente de. Han så jo frisk ut på alle bilder! Og hvorfor så vi han ikke liggende i en seng, hvis han var syk?

Guri Waalen Borch. Foto: (Privat)

Jeg klarte ikke la være å svare på en av kommentarene. Fordi han ikke har hatt noen seng, svarte jeg. Jeg har sett han på et bilde liggende i et telt, ved siden av søstra si. Men ville det kanskje vært litt uetisk å avbilde et sykt lite barn liggende, veldig mange ganger? Denne gutten skal leve videre i Norge! Og som psykologspesialist Heidi Wittrup Djup påpeker, han kan komme til å lese om seg selv.

Hold på rettsprinsippene

Derfor er det også viktig at folk besinner seg. Måten vi omtaler moren på, vil også gå ut over barna. Uansett hva hun har gjort, har hun krav på de samme rettsprinsippene som alle andre som er mistenkt for noe kriminelt. Guttens helsetilstand her og nå har ingen av oss noe med. Likevel florerer det av spekulasjoner, for her går det visst ingen grense. Når ble barn så lite verdt?

Noe av det jeg reagerer sterkest på, er når enkeltpersoner (til og med svært ressurssterke folk som jeg ellers beundrer og ser opp til) påstår at denne moren brukte barnet sitt som billett eller gissel for å komme til Norge. Hva vet disse menneskene om de hverdagslige situasjonene denne moren har hatt med barna sine? Hvordan hverdagen har vært for dem, hvor viktig moren har vært eller ikke har vært for den lille gutten når han har vært redd og syk?

Vet disse menneskene hvor skadelig det er for et barn å fjerne det aller siste de har av trygghet, i dette tilfellet barnets egen mor- som for barnet trolig representerer et trygt fang, trøst, omsorg?

Kvinnen har selv sagt at han ville sluttet å spise om han ble fjernet fra henne. Det er ikke så vanskelig å tro på. Et barn som har opplevd så mye traumatisk, har ikke mye å gå på. Flere barnepsykologer har uttalt seg om dette spørsmålet. En mor vet hvor fælt det vil være for barnet hennes å bli atskilt. Å be henne om det, i seg selv, strider imot lovverk om retten til et familieliv.

Tenk før du taler

Når vi har denne kunnskapen, bør vi alle sammen tenke oss nøye om før vi dehumaniserer og sprer rundt oss med usannheter eller halvsannheter, spekulasjoner og domfellelser.

Når vi har denne kunnskapen, bør ikke fokuset være hvor syk gutten er, men på alt vi vet om hvor skadelig forholdene i Al Hol er for barn, og på hvordan vi kan legge til rette og hjelpe barna så skaden blir minst mulig.

Fokuset bør også ligge på at alle barna må hentes hjem, fordi det er farlig og skadelig for barn å leve i slike leire.

Jeg er stolt av å bo i en rettsstat. Gutten har blitt tatt hånd om på Ullevål, og mor har fått være der. Fordi den barnefaglige kunnskapen finnes. Fordi vi har et system som fungerer. Jeg håper vi får se mer ryggrad framover.