Når «eliten» svever himmelhøyt over «folk flest»

Eliten snakker. Jon Christian Elden og Anita Krohn Traaseth.

Jeg er vanligvis ikke fan av teorien om «folket mot eliten». Aller minst når Fremskrittspartiets regjeringsmedlemmer tar avstand fra den eliten de sjøl sitter midt inni; det er patetisk å høre millionavlønnede statsråder snakke nedlatende om «politikereliten».

Dette forhindrer meg ikke i noen ganger å ta «grunnplanets» ståsted. Hvordan tar det seg for eksempel ut, når «folk flest» lytter til gjestene i dagens avisrunde i TV 2 Nyhetskanalen?

Advokat Jon Christian Elden og mangeårig sjef i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, er begge mennesker det er lett å like. Og siden de ikke sjøl velger temaene de skal snakke om, har de begrensa ansvar for det inntrufne. Likevel. Tillat en slags stilstudie, sett fra grunnplanet.

Det begynner med bompengene. Om gjestene er opptatt av spørsmålet? Nei – naturlig nok, så lenge begge tjener mange millioner hvert eneste år. «Det kommer vel en regning i posten.» De befinner seg i Trygve Hegnar-klassen, milliardæren som prisverdig nok har sagt at han gjerne betaler mye mer i bompengeavgift – «da vil jeg jo snart ha veien for meg selv».

Elden og Krohn Traaseth heier begge på Märtha og sjamanen – «vi trenger mer annerledeshet». Som for eksempel å tjene 10 ganger så mye som en gjennomsnittlig industriarbeider.

Vi får vite at ingen av dem dessverre er invitert i bryllupet til Trond Giske og Haddy N’jie, en begivenhet som faktisk dekkes som en større nyhetssak i TV 2! Før vi havner i Berit Kjølls kampanje for å bli sjef i Norges Idrettsforbund.

Etter valget har det blitt kjent at Kjøll og Norges Håndballforbund brukte 85.000 kroner for å få hjelp av et PR-byrå i kampen for Kjølls kandidatur. Krohn Traaseth kan ikke skjønne at dette «er så mye penger». Naturlig nok – vi snakker om brøkdelen av hennes egen månedslønn. Altså småpenger. Men igjen handler dette om ståsted – hvilken virkelighet man befinner seg i.

For dette veit alle: Berit Kjøll ble valgt med to stemmers overvekt. Om PR-jippoet var blitt kjent for delegatene på Idrettsforbundets landsmøte ville hun garantert tapt for Sven Mollekleiv. PR-byråer hører nemlig ikke hjemme i en forsamling der flertallet til daglig er opptatt av å steke vafler for å få penger til nye fotballnett.

Det hele topper seg når TV 2s gjester kan meddele allmuen at ingen av dem har til hensikt å se kveldens finale i Champions League … Nei, for all del – folk flest får holde på med sitt. Vi er opptatt av viktigere ting.

Jo, noen ganger skjønner jeg at «folk flest» føler seg latterliggjort av «eliten».