Når mektige politikere glemmer folkeskikk på sosiale medier

Kan en ledende fylkespolitiker blokkere motstanderne sine på Facebook? Nei, mener de blokkerte. - Det er det dummeste jeg har hørt, svarer den mektige Frp-eren.

I disse tider kan det være godt å krangle om noe annet en korona. Og på Sunnmøre krangler de nå om god takt og tone og vanlig folkeskikk på Facebook.

Årsaken er at den populære Frp-politikeren Frank Sve gjentatte ganger har gått til knallharde angrep på politiske motstandere på egne Facebook-sider, for deretter å stenge dem ute og nekte dem å ta til motmæle.

Frank Sve er ingen hvemsomhelst i Fremskrittspartiet:

Den tidligere Stranda-ordføreren, som rakk å bygge Norges dyreste og flotteste alpinanlegg for kommunale midler før alt gikk spektakulært konkurs og Stranda havnet på den beryktede ROBEK-lista, er en av de mest populære politikerne på Vestlandet.

Som leder for det største Frp-fylkeslaget i Norge, sørget han for at partiet fikk 17,1 prosent av stemmene i Møre og Romsdal i fjor høst - bare en prosent mindre enn det største, Arbeiderpartiet.

Den gangen sørget Frank Sve for hele 6192 personlige stemmer, nesten dobbelt så mange som den neste på lista.

Men på tross av sin personlige popularitet, var det også han som ble tvunget av sitt eget parti til å jenke seg ved valget for tre år siden, slik at Sylvi Listhaug kunne nomineres til sikker plass på Stortinget.

Men om han er sine venners venn, så jenker han seg tydeligvis ikke når det gjelder motstandere:

- Det gjer ingenting om han slettar meg som vanleg venn på Facebook. Men det blir eit demokratisk problem når han skriv innlegg om meg på ymse grupper der eg ikkje får sjansen til å ta til motmæle, sier fylkespolitiker Erik Kursetgjerde (Ap) fra nabobygda Sykkylven til Sunnmørsposten, som omtaler den betente striden i dag (abonnement).

Han får støtte fra en rekke andre ledende fylkespolitikere, fra Senterpartiet til Høyre, som også er blokkert av den mektige Frp-polikeren.

De kaller ham både feig og barnslig, og påpeker at de ikke bare blir nektet å ta til motmæle - de som er sperret ute får heller ikke lese de mange angrepene Sve retter mot dem i ulike grupper, for eksempel "Protest mot økte fergetakster i Møre og Romsdal".

Og hovedpersonen selv?

Han bare flirer, og sier til Sunnmørsposten at dette er det dummeste han har hørt.

- På Facebook kan ein vere vennar med dei ein vil sjølv. Eg bestemmer min eigen profil der. Og tenk kor mange som har blokkert meg på Facebook, spør han retorisk.

Der har han unektelig et poeng. Hvis du selv har blokkert noen, kan du antakelig ikke klage om han blokkerer deg. Men de aktuelle politikerne er ikke blant disse.

Og her tror jeg at Frank Sve har et demokratisk problem. Uten sammenlikning for øvrig, var Donald Trump ute for noe liknende for et par år siden, da han blokkerte politiske motstandere fra sin Twitter-konto.

En føderal domstol konkluderte med at den amerikanske presidenten dermed brøt den amerikanske grunnloven. Trump-administrasjonen anket, men så sent som i forrige uke ble anken avvist.

Også ankedomstolen viste til USAs First Amendment, som omtrent tilsvarer den norske Grunnlovens paragraf 100 om at "ytringsfrihet skal det være ". En viktig del av ytringsfriheten er tilgang på informasjon.

Jeg har ikke registrert at tilsvarende har vært aktuelt i Norge, men også her ville det nok vært grunnlovsstridig om statsminister Erna Solberg (H) eller andre medlemmer av regjeringen blokkerte motstandere på sosiale medier.

Årsaken til det er at enkeltpersoner ville vært avskåret fra viktig og lik informasjon som alle samfunnsborgere har krav på.

Nå er ikke Frp-politiker Frank Sve en del av den politiske sentraladministrasjonen i Møre og Romsdal. Men han er leder for fylkets nest største parti, og medlem av det mektige Fylkesutvalget.

Frank Sve har tydeligvis glemt at han selv, som startet sin politiske karriere i opposisjon til den sittende "makta", nå er blitt en del av den øverste politiske eliten i vårt demokratiske system.

Derfor burde denne saken opplagt være en sak for for eksempel Sivilombudsmannen.

En helt annen sak er vanlig skikk og bruk tilsier at ledende politikere, både på nasjonalt og lokalt nivå, bør kunne stå for sine standpunkter i åpen ordstrid. Én ting er å blokkere personer som kommer med usakligheter. Noe helt annet er å gå til angrep på politiske motstandere, for så å nekte dem å svare i vanlig debatt.

Det er ikke bare feigt, men strider mot helt vanlig folkeskikk - også på Sunnmøre.