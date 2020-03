Når ungen din har feil kjønn

Det ble ei jente. Sølvmedalje. Men du ville ha en gutt. Hva gjør du?

Av Ingrid Vatnar Olsen, konsulent i livsvernorganisasjonen Menneskeverd

Dette får du vite ni uker ut i svangerskapet. Du har bare tre uker på å bestemme deg. Ingen trenger å få vite at du tar abort, bare fordi det ble ei jente.

Sett fra et historisk perspektiv er dette et godt eksempel.

Kastes som søppel

Jenter har blitt sett på som mindre verdt, ja, i noen land, verdiløse. Nesten alle spedbarn som forlates i søppelbøtter er jenter. Flere kvinner har blitt drept de siste femti årene, bare fordi de var kvinner, enn antall menn som har blitt drept i alle kriger på 1900-tallet.

Dette er ingen hemmelighet.

India mangler femti millioner jenter. Ifølge den indiske regjeringen blir to tusen indiske jenter fratatt livet daglig. I lys av dette, er det mulig å benytte oss av fosterdiagnostikkens muligheter samtidig håpe på at det ikke vil styrke praksisen av nedverdigelse av jenter og kvinner verden over?

Les også: Christinas abort-protest skaper debatt: - Folk kaller meg satanist, men det blir bare for dumt

Når kvinner forsvinner, lider samfunnet. Til alle tider har noen mennesker blitt betraktet som en byrde. I Norge er det ikke bevist at det skjer selektive aborter på bakgrunn av kjønn. Til tross for at det er mulig å finne ut av barnets kjønn i uke ni ved hjelp av én enkel blodprøve (NIPT), har ikke helsepersonell lov til å gi informasjon om dette.

Hvor skal grensen gå?

Man bør ikke være enten for eller mot NIPT, like lite som man er enten for eller mot penger. NIPT kan brukes i det godes tjeneste - eller i det ondes, akkurat som penger.

Les også: Sophie Elise: - Frister jævlig lite å få barn under denne regjeringen

Spørsmålet blir: hva er fosterdiagnostikkens formål? Avdekke avvik, slik at staten deretter kan kvalitetskontrollere det ufødte liv? Vil det uuttalte målet være å «fremme selvbestemmelse»? Men hva slags selvbestemmelse?

I dag tilbys fosterdiagnostikk for kvinner over 38 år og for kvinner med økt risiko for å få et barn med alvorlig sykdom. Staten framstiller dette som et gode - først å lete etter fostrene med visse tilstander - for deretter å tilby abort.

Intensjonen kan være at man ønsker å fremme kvinnenes autonomi, men gravide er ikke immune mot signalet staten sender. Kan den gravide kvinnen oppleve å bli ansvarliggjort for barnets kvaliteter?

Det er lite trolig at det vil skje en utbredt sortering av jentebarn i Norge slik vi er vitne til i andre deler av verden. I dag bruker staten store ressurser på å lete etter fostre med blant annet Downs syndrom, men hvorfor ikke bare få vite kjønn i samme slengen? Eller andre egenskaper som risiko for fedme, skallethet eller kreft?

«Kvalitetskontroll»

Fosterdiagnostikken er aldri nøytral. Satt på spissen innebærer det en «kvalitetskontroll» av ufødt liv, finansiert og godkjent av staten. Fosterdiagnostikk er ikke nødvendig helsehjelp. Hvor skal vi ta pengene fra? Selv om testen i og for seg er god, gir den en del falske positive svar. Derfor kan det være ressursmessig etisk problematisk at staten skal finansiere dette til alle, fordi pengene tas fra et sted.

I forkant av en selvbestemt abort blir ikke kvinnen stilt hvorfor-spørsmål. Fordi det er opp til kvinnen selv. Hun vet best selv. Og det er fullt forståelig hvorfor det blir lagt vekt på kvinnens selvråderett.

Les også: Én ting ved Norge irriterer Hans-Wilhelm Steinfeld grenseløst: - Toskeskapen kjenner ingen grenser

Abortloven skal forene to uforenelige hensyn: fosterets rett til liv og kvinnens rett til å velge selv. Abortloven fungerer derfor som et kompromiss. Men hva skjer når grensene flyttes? Teknologien gir oss økt frihet, men med på kjøpet følger et ansvar om å bruke den klokt.

Heldigvis er det uforståelig for oss at jentebarn blir kastet i søpla eller selektivt abortert bort - bare fordi de er jenter. Men hva om vi en dag står ovenfor et valg om kjønn? En selektiv abort springer ut fra et ønske om abort som i utgangspunktet ikke var til stede før man fikk ny kunnskap om fosteret. Og dermed vil man ta abort på bakgrunn av hvem barnet er, enten det har Downs syndrom, er en gutt eller ei jente.

Gave og rettighet

Før ble våre barn sett på som en gave, i dag er barn nærmest en rettighet. Men hvor skal grensen gå? Hvordan forsvare jentenes rett til liv og samtidig kjempe for økt kunnskap om fosteret, som kan resultere i at vi kan velge kjønn?

«Er det da så ille», tenker du kanskje. Nei, det er kanskje ikke så ille å kjenne på ønsket om en jente eller en gutt.

Men det skjer noe med vårt syn på mennesket når barna våre blir noe vi kan velge, og ikke noe vi får.