Narko-bil med milliard-last krasjet med parkerte politibiler

Politiet i Sydney fant narkotika verdt over en milliard i en varebil som kjørte inn i parkerte politibiler utenfor en politistasjon.

Varebilen, en Toyota HiAce, kjørte raskt fra stedet etter sammenstøtet mandag som forårsaket store skader på en av politibilene.

Den 26 år gamle antatte føreren ble pågrepet en time senere, mindre enn en 10 minutters kjøretur unna politistasjonen. Da fant politiet også narkolasten.

237 kilo «ice», en type metamfetamin, befant seg i Toyotaen. Verdien av stoffet anslås til 1,2 milliarder kroner.

26-åringen møtte tirsdag i retten i bydelen Burwood i Sydney, ifølge The Guardian. Han er siktet både for narkolovbrudd og for uaktsom kjøring.

– Denne mannen har åpenbart hatt en veldig, veldig dårlig dag. Å krasje inn i en politibil med så mye narkotika, det er ganske spesielt, sier politiets talsmann Glyn Baker.

Han beskriver narkobeslaget som et av de enkleste som noen gang er gjennomført i den australske delstaten New South Wales.