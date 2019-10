NASA: - Vi har ikke regler for sex i rommet, men …

Privat sektor ønsker en fødsel i rommet innen tolv år. NASA har gjort lite forskning på området.

Et nyetablert selskap hevder de har seriøse planer om å gjennomføre tidenes første menneskelige fødsel i verdensrommet. Selskapets hovedfokus skal være forskning innen menneskelig befruktning i verdensrommet.

Egbert Edelbroek er direktør og grunnlegger av SpaceBorn United. Han mener de kan få til en rom-fødsel innen tolv år.

Planen er å sende en høygravid kvinne i bane rundt jorden og sette i gang fødselen. Varigheten på oppdraget vil være et sted mellom 24 og 36 timer.

Edelbroek mener det for øyeblikket er kun mulig å gjennomføre en fødsel i verdensrommet i lav bane rundt jorden.

Hvorvidt de lykkes med planene, vil være avhengig av finansiering og utviklingen innen romturisme, ifølge Edelbroek. Så planene skal kanskje tas med en klype salt.

En organisasjons som imidlertid har en del ressurser og finansiering på plass, er NASA.

- Menneskehetens overlevelse

Avdøde Stephen Hawkings har uttalt at vi må kolonisere verdensrommet dersom menneskeheten skal overleve som art.

- Menneskehetens overlevelse er avhengig av dens evne til å finne nye hjem andre steder i universet, fordi det er en økende risiko for at en katastrofe vil ødelegge jorden, sa den anerkjente fysikeren i et intervju med Associated Press i 2006.

En forutsetning for å kunne kolonisere universet og befolke andre planeter, er evnen til å reprodusere i omgivelser hvor kroppen blir utsatt for langvarig påkjenning fra mikrogravitasjon og kosmisk stråling.

Første steg i prosessen, i de aller fleste tilfeller, er å ha sex. Seksuell aktivitet i vektløs tilstand kan by på flere utfordringer. NASA sier de ikke har erfaring på området.

Stephanie L. Schierholz er talsperson for NASAs Human Exploration and Operations. Foto: NASA

- Ingen formelle sex-regler, men …

NASA bekrefter overfor Nettavisen at romorganisasjonen ikke har noe konkret sex-forbud for astronauter i rommet, men legger til at de «stoler på astronautenes dømmekraft».

- Vi har tillitt til og stoler på at våre astronauter er profesjonelle og har god dømmekraft. Det er ikke noe presist eller formelt nedskrevet om sex i verdensrommet, sier talsperson for NASAs Human Exploration and Operations, Stephanie L. Schierholz, til Nettavisen.

- Vi er mer opptatt av å sørge for at våre besetningsmedlemmer kan jobbe sammen i verdensrommet over lengre perioder, og at de er følelsesmessig forberedt på oppdraget, Schierholz.

NASA-astronaut Jerry Ross har syv romferjeoppdrag å vise til. Ross forteller at han ikke har kjennskap til om kolleger har hatt sex i verdensrommet.

- Du vet, jeg er en gift mann. Jeg har ikke kjennskap til noen. Hvis du har sett interiøret til Den internasjonale romstasjonen, så vet du at det ikke er så mye plass der oppe, sier han i et intervju med Forbes.

Schierholz forteller at NASA har gjort noe forskning på reproduksjon i rommet, men at det er begrenset til eksperimenter med små dyr og organismer.

- Det er gjort noe forskning innen reproduksjon og utvikling med organismer, inkludert mus. Men menneskelig reproduksjon i verdensrommet er ikke ett av temaene NASA håndterer direkte, sier Schierholz.

- NASA har et fokus på å bringe bærekraftig menneskelig utforskning og oppdagelse til månen og Mars, og innsatsen vår er rettet mot menneskelige utfordringer som god helse, stråling, isolasjon og avstanden til jorden, sier hun.

NASA-astronaut Jerry Ross har vært på syv romferder. Han hevder ingen astronautkolleger har hatt seksuell aktivitet på romferjer eller Den internasjonale romstasjonen (ISS). Her er han avbildet sammen med astronaut Ellen Ochoa på romferjen Atlantis i 2002. Foto: (AP)

Stråling

FiveThirtyEight, et nettsted med utspring fra The New York Times, har gjort et dypdykk i temaet reproduksjon i verdensrommet. Nettstedet skriver at det har vært eksperimenter med reproduksjon med minst fem arter i bane rundt jorden – alt fra amøber til rotter.

Romferd kan påvirke reproduksjon på flere måter. Det mest åpenbare er radioaktiv stråling. Mens atmosfæren og magnetfeltet beskytter oss mot kosmisk stråling her nede på jorden, er astronauter langt mer utsatt og ubeskyttet for denne strålingen i verdensrommet.

Radioaktiv stråling kan ramme kroppens DNA og endre den nedarvede genetikken, forårsake kreft eller genetiske mutasjoner. Professor Joseph Tash ved University of Kansas Medical Center, som har studert dyrs reproduksjon i verdensrommet, sier ifølge FiveThirtyEight at det er gonader (kjertler som danner kjønnsceller), eggstokker og testikler som er mest sårbare for kosmisk stråling.

Mikrogravitasjon

En annen utfordring er mikrogravitasjon, som er en tilnærmet vektløs tilstand. Det er velkjent at vektløs tilstand over tid har enorme påkjenninger for menneskekroppen. Astronauter må blant annet trene opp musklene regelmessig i rommet for å unngå at muskelmassene svinner bort.

- NASA driver med noe grunnleggende mikrogravitasjonsvitenskap, men hovedfokuset vårt ligger på virkningen av kosmisk stråling. Vi anvender modeller med organismer fra dyreceller, vev og organer og ser på hvilken virkning mikrogravitasjon har på vekst av planter og mikroorganismer, sier Schierholz.

NASA-astronaut Butch Wilmore klargjør et laboratorium om bord på ISS, som brukes til forskning på mus (det såkalte Rodent Research Hardware System). Foto: NASA

Schierholz henviser også til NASAs tiårsrapport med anbefalinger om fokusområder de neste ti årene. En av anbefalingene er å forske på nettopp hvordan formeringsprosesser, samt nedarvede strukturelle forandringer, påvirkes av stråling og mikrogravitasjon.

«Studier på bakken bør gjennomføres for å utvikle spesialutviklede habitater som støtter reproduksjon og utvikling av gnagere i verdensrommet. Denne forskningen kan gjennomføres innen ti år,» lyder rapporten.

Kvinnelig besetning?

National Geographic skrev i sommer at det kanskje vil være mest hensiktsmessig å sende en besetning bestående av kun kvinner til for eksempel Mars. Argumentene er som følger - kvinner er generelt fysisk mindre enn menn, de lider mindre av noen psykiske plager forbundet med romferd, de har personlige egenskaper som gjør dem bedre egnet for langvarig opphold i verdensrommet, og til slutt- kvinner er helt nødvendig for reproduksjon, mens bidraget fra mannen kan sendes med i en beholder.

Derimot viser forskning innen gruppedynamikk at sammensetninger bestående av begge kjønn er mest suksessrike.