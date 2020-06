NASA etterlyser norske studenter

Vil ha norske studenter til ettertraktet praksisplass. - Dette henger veldig høyt på CV-en, sier Pål Brekke ved Norsk Romsenter.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen har inngått en avtale med Norsk Romsenter om å gi norske studenter en mulighet til en ettertraktet praksisplass hos NASA.

NASA's International Internship Program gir studenter over hele verden en unik sjanse til å oppleve et lærerikt semester på et av NASAs romfartssentre. De fleste praktikantene blir utplassert på NASA Ames i Silicon Valley i California.

- Dette er et program som NASA har hatt en god del år. Vi fikk vite via den amerikanske ambassaden at Norge ikke var deltagende i dette programmet, så vi kontaktet NASA og sa at Norge ønsker å delta. Så i fjor var første gang vi hadde denne avtalen, sier forsker og seniorrådgiver ved Norsk Romsenter, Pål Brekke, til Nettavisen.

- Dette henger veldig høyt og det er et spennende prosjekt. Vi har en tilsvarende avtale med ESA (Europeisk romorganisasjon), men NASA henger kanskje noe høyere, sier Brekke.

- For min del var det en «nobrainer»

I fjor ble tre norske studenter tatt opp som praktikanter hos NASA. Selve søknadsprosessen var på sommerhalvåret, mens oppstart var først på vårsemesteret i inneværende år.

I fjor var det om lag 20 norske søkere til praksisstillingen. Brekke sier det trolig blir snakk om én eller to norske studenter som får muligheten i år.

Simen Ekstrøm Sørensen (28) var én av de tre heldige utvalgte i fjor. Han var aldri i tvil om at han ville søke på den unike praksisplassen.

- Det er nesten vanskelig ikke å søke. Det er en så kul mulighet som dukker opp så få ganger i løpet av et karriereløp, at for min del var det en «nobrainer». Det var et lett valg, sier Ekstrøm Sørensen til Nettavisen.

Får jobbe med avanserte prosjekter

Ekstrøm Sørensen hadde praksisplassen sin på NASA Ames i Silicon Valley. Han bekrefter at praktikantene blir satt til å jobbe med avanserte prosjekter så fort man får foten innenfor døren til NASA.

- Jeg jobbet på et prosjekt med å utvikle et 3D-mikroskop som NASA planlegger å kunne bruke på små Mars-rovere og måne-rovere, og som kan komme til i litt ulendte terreng og kriker og kroker. Det som er målet med 3D-mikroskopet, er at det skal kunne brukes på mikro-rovere. De roverne som har vært på Mars, er på størrelse med en personbil, mens mikro-rovere er mer på knehøyde til et menneske, sier Ekstrøm Sørensen.

3D-mikroskopet må være lite, lett og robust, og må være tilpasset de ekstreme og ugjestmilde forholdene i verdensrommet.

- Jeg jobbet med å lage elektronikk og skrive programvare. Målet var å overføre driften av instrumentet fra en bærbar pc til et spesialdesignet kretskort som passer et sånt format, sier Ekstrøm Sørensen.

- Vil du anbefale andre studenter å søke på NASAs praksisplass?

- Man må se an sin egen situasjon, men for dem med samme interesse og bakgrunn som meg, så anbefaler jeg det sterkt. Det var interessant, og det jeg lærte og folk jeg møtte, var helt strålende. Men kost og losji er ganske dyrt. Dette er et av de dyreste stedene i USA, sier Ekstrøm Sørensen.

Norsk Romsenter dekker utgifter som avgifter for praksisplassen (7500 dollar) og visum- og reiseutgifter opptil 15.000 kroner. Mens praktikantene må selv ta kostnaden med kost og losji under oppholdet.

Pål Brekke er forsker og seniorrådgiver ved Norsk Romsenter. Foto: Norsk Romsenter

Siler ut fem kvalifiserte kandidater

Selve utvelgelsesprosessen skjer i flere omganger. I første omgang er det Norsk Romsenter som siler ut fem kvalifiserte kandidater. Deretter er det NASA som til slutt avgjør hvem av dem de ønsker som praktikanter.

- Hovedpoenget med avtalen er at disse studentene skal opprettholde et langvarig samarbeid med NASA og øke det transatlantiske samarbeide og holde kontakt med sin veileder der borte. Vi har allerede et godt samarbeid med ESA, men ikke like godt samarbeid med NASA, sier Brekke.

Ekstrøm Sørensens drømmeopphold hos NASA ble imidlertid avkortet grunnet den pågående koronapandemien. Dermed fikk han bare et halvt vårsemester hos NASA.

- Jeg var der nøyaktig i to måneder. Jeg skulle egentlig være der i fire måneder, men på grunn av korona, dro jeg hjem i mars. Så det ble litt amputert. Jeg jobbet videre med det som gikk an å jobbe videre med hjemmefra. Mange av oss som var praktikanter, jobbet med ting som har lavere sikkerhetskrav eller helt åpen kildekode, og derfor ikke krever at man er koblet til noe NASA-system. For min del gjaldt dette programvaredelen av prosjektet, men jeg ble dessverre forhindret fra å gjøre de siste fysiske testene, sier han.

- NASA er jo en drømmejobb

Ekstrøm Sørensen hadde bred, relevant erfaring å vise til da han sendte søknad til NASAs internasjonale praksisprogram. Han hadde ett gjenstående år av en mastergrad innen elektronikk og datateknologi ved Universitetet i Oslo, i tillegg til en stor interesse for romfart.

- Jeg har vært med på en del prosjekter som å bygge forskningsraketter og studentraketter, og har vært med på en del ting som var romrelatert. Jeg har lenge prøvd å få en fot innenfor denne typen bransje.

- Har praksisplassen i NASA åpnet noen dører for deg?

- Ja, jeg tror det. Jeg er midt i noen ansettelsesprosesser nå, og jeg har blitt kontaktet av noen firmaer jeg selv ikke har oppsøkt. Jeg tror definitivt at NASA-praksisen har bidratt til det. Det er helt klart at det åpner opp noen dører, sier Ekstrøm Sørensen.

- Hva er drømmejobben?

- NASA er jo en drømmejobb, så å være en praktikant der var nesten så nært man kan komme. Det er vanskelig å få jobb i NASA hvis du ikke er amerikaner, men en heltidsjobb der er fortsatt en dagdrøm, sier han.

- Henger ganske høyt på CV-en

Brekke, som selv har vært ansatt hos NASA, sier en praksisplass hos den amerikanske romfartsorganisasjonen vil utvilsomt styrke fremtidige karrieremuligheter.

- Har du vært hos NASA, tror jeg det henger ganske høyt på CV-en hos de fleste arbeidsgivere – at man kan ha et nettverk inn i NASA. Dette er en fantastisk mulighet. Praktikantene får mulighet til å delta på noen veldig spennende prosjekter, sier Brekke.

Kravene som må oppfylles for å være aktuell for NASAs praksisprogram, er:

* Student på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innen vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap eller matematikk.

* Snittkarakter C eller bedre (B i det amerikanske systemet).

* Stor interesse for romforskning og romteknologi.

* Gode engelskkunnskaper.

* Være norsk statsborger.

Søknadsfristen er 29. juni. Brekke sier at kandidatene får svar i løpet av september eller oktober.

