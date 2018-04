NASA: SpaceX-raketten skytes opp natt til torsdag

Oppskytingen av SpaceX-raketten med en satellitt, som har blitt utsatt i to dager, er planlagt til litt over midnatt natt til torsdag.

Den nye NASA-satellitten skulle etter planen egentlig skytes opp mandag, men oppskytingen ble avlyst to timer før grunnet problemer med raketten. Onsdag meldte NASA på Twitter at problemene er utbedret og at alt er klart for utskyting litt over midnatt, natt til torsdag, norsk tid.

Satellitten med navnet TESS (Transiting Exoplanet Survey Satelite) skal sitte på en Falcon 9-rakett fra selskapet SpaceX. Formålet til satellitten er å lete etter nye planeter. NASA forventer at satellitten vil oppdage omkring 20.000 eksoplaneter, altså planeter i bane rundt andre stjerner enn solen. Blant dem forutser NASA at over 50 av dem vil være på størrelse med jorden.

Raketten har kostet over 2,6 milliarder kroner.

