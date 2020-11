Nasjonalmuseet sterkt forsinket: - Det er en skandale

Museet får kritikk fra flere hold etter ny forsinkelse av landets nye prestisjebygg.

Det nye Nasjonalmuseet ved Aker Brygge i Oslo skulle egentlig åpnet før sommeren i år, men åpningen ble først utsatt til neste år. Dette er nå ytterlige utsatt til 2022.

Nå får Nasjonalmuseet kritikk fra flere hold fordi publikum ikke får se kunsten før den nye bygningen åpner.

- Det at det er utilgjengelig over så lang tid, det synes jeg er en skandale, sier redaktør Sigvald Sveinbjørnsson i Bergensavisen til NRK nyhetsmorgen.

Se video øverst i saken.

Sveinbjørnsson mener museet burde klare å vise fram kunsten når de gjennom de siste tre årene har fått over to milliarder kroner i statsstøtte.

Les også: Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt til 2022

- Jeg blir oppgitt

Den opprinnelige planen var at det nye Nasjonalmuseet skulle åpne før sommeren 2020, etter flere utsettelser.

- Det er virkelig en skandale. Jeg blir oppgitt når man sier at man har planlagt for et minst mulig stengt museum, for det er ikke sant, sier NRKs kunstkritiker, Mona Pahle Bjerke.

Hun viser til at det har vært planlagt for årevis med stenging, og mener det hele rett og slett skyldes en dårlig planlegging.

- Man må jo planlegge for at det kan bli utsettelser. Det er helt ufattelig at det ikke går an i et museum som får så svimlende summer fra staten, og har så stor stab med høyt betalt ansatte at man ikke klarer å ha et lite ambisiøst team som faktisk jobber med å holde utstillingsaktivitet i gang, sier hun.

Hun mener det er tragisk at skoleelever og studenter nå ikke får se utstillingene i sin undervisning, og hennes råd til landets nasjonalmuseum er klart:

- Brett opp ermene - og kom igang!

Les også: Nasjonalmuseet øker innkjøpsbudsjettet til 30 millioner kroner

- Bør leie et lokale

Direktør Karin Hindsbo i Nasjonalmuseet sier hun forstår at folk er skuffet.

- Jeg kan veldig godt forstå at man ønsker å se mer fra samlingen vår. Så dette er en situasjon vi i Nasjonalmuseet på ingen måte ønsker oss, tvert imot, sier hun, og viser til uforutsette forsinkelser i byggeprosessen de gjerne skulle sett seg foruten.

Nasjonalmuseet stengte i januar 2019.

Reklame NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley