Nasjonalt utbrudd av mage-tarmbakterie

Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonalt utbrudd av mage-tarmbakterien Shigella sonnei.

På julaften informerer Folkehelseinstituttet at bakterien så langt har blitt påvist hos åtte personer, og at de nå etterforsker utbruddet sammen med aktuelle kommuneleger og Mattilsynet.

De skriver videre i en pressemelding at bakterien Shigella Sonei ble funnet i alle åtte prøver, hvorav fem personer ble testet i Oslo. Folkehelseinstituttet tror at importerte sukkererter fra Kenya var den sannsynlige smittekilden.

- Vi anbefaler at sukkererter som importeres fra eksotiske strøk varmebehandles før servering for å redusere risiko for smitte, sier overlege Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet.

Fra ung til gammel

Bakterien har ikke rammet en spesifikk aldersgruppen, men de åtte personene som har blitt smittet er fra alderen 29 til 63 år.

- Vi følger situasjonen nøye. Det er så langt ikke meldt om personer med alvorlig sykdom tilknyttet utbruddet, sier Vestrheim videre.

Sukkerertene som knyttes til utbruddet i Oslo ble distribuert til flere deler av landet. Utbruddsetterforskningen viser at også tre personer i Akershus og Hedmark har vært syke med samme bakterie, skriver Mattilsynet.

«Sugersnaps»

Sukkerertene fra Kenya var merket «Sugersnaps» eller «Sukkererter», 150 gram, pakket av Springfresh og distribuert i Norge av Bernhard Botolfsen Import AS. Det antas at det mistenkte partiet nå er borte fra markedet grunnet holdbarhet.

- Om forbrukere fortsatt skulle ha produktet, bør det kastes, heter det i pressemeldingen.

Kan bli langvarig og alvorlig

Konsekvensene av å bli smittet av bakterien er absolutt ikke hyggelige. Folkehelseinstituttet fastslår at de vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. De nevner videre at diareen kan vare lenge og bli alvorlig. Det er også en mulighet for å bli dehydrert, skriver FHI.

For å unngå smitte er god håndhygiene etter toalettbesøk viktig, men også før matlaging og måltider. FHI skriver avslutningsvis at hvis du har diaré, skal du ikke lage mat til andre.