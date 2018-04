Natalie Portman vil ikke ta imot pris i Israel

Oscar-vinner Natalie Portman vil ikke komme til Israel for å ta imot den prestisjetunge Genesis-prisen.

– De siste tids hendelser i Israel har opprørt henne og hun føler seg ikke komfortabel med å delta i offentlige tilstelninger i Israel, opplyser Genesis Prize Foundation.

Genesis-prisen er på 1 million dollar og årets pris omtales som en hyllest til «jødiske kvinners bidrag til menneskeheten».

Prisen skulle deles ut under en seremoni i Jerusalem i juni, men israelskfødte Portman har «av politiske grunner» meldt avbud.

Israelske soldater har den siste måneden skutt og drept over 30 ubevæpnede palestinske demonstranter på Gazastripen, til sterke internasjonale protester.

Israels kulturminister Miri Regev reager sterkt på Hollywood-stjernens beslutning om å holde seg borte fra prisutdelingen og anklager Portman for å ha gitt etter for press fra politiske aktivister som kjemper for en boikott av Israel.

Portman har tidligere opplyst at hun vil bruke prispengene på prosjekter for å fremme likestilling.

(©NTB)

Mest sett siste uken