NATO-møtet: Trump med frontalangrep på Macron

USAs president Donald Trump mener det var «dypt fornærmende» da hans franske kollega Emmanuel Macron omtalte NATO som hjernedødt. Samtidig kommer han med ros av Jens Stoltenberg.

Trump la ikke fingrene imellom da han ble spurt om Macrons uttalelse kort tid før NATO-toppmøtet utenfor London denne uken.

– Det er svært fornærmende overfor mange, inkludert denne mannen, som gjør en svært god jobb med å lede NATO, sa Trump og vendte seg mot generalsekretær Jens Stoltenberg. På et frokostmøte i Regent's Park i London gjentok Trump også at han er en stor fan av Stoltenberg.

Trump langet ut mot Frankrike og mente landet ikke var i en posisjon til å kritisere NATO. Han viste til høy arbeidsledighet, gule vester-protestene og sa at landet har hatt et tungt år.

– Derfor kan de ikke gå rundt og si slikt om NATO. Ingen trenger NATO mer enn Frankrike. USA trenger NATO minst. Derfor er det svært farlig når Frankrike uttaler seg slik om NATO, sa Trump.

Macrons karakteristikk av NATO som «hjernedødt» kom i et intervju med The Economist en snau måned før toppmøtet. Misnøyen var utløst av at Tyrkia invaderte Nordøst-Syria etter at USA trakk seg ut – uten å informere de andre NATO-medlemmene.

NATO-forsvar

I forrige uke besøkte Stoltenberg Macron i Paris for å rense luften. Både der og i London avviste NATO-sjefen at alliansen er hjernedød.

– NATO er blitt langt mer fleksibelt. NATO er aktivt, tilpasser seg og implementerer nå den største kollektive forsvarsbudsjettøkningen siden den kalde krigen. NATO trapper opp kampen mot terrorisme. Alliansen har vist seg i stand til å endre seg. Derfor er vi en suksess, sa Stoltenberg.

Han fikk skryt fra Trump for jobben han gjør for å holde alliansen sammen.

Budsjett, skatt og toll

– Jens har gjort en god jobb for å samle NATO. Men det er urettferdig at USA betaler en større andel av sitt BNP, mellom 4 og 4,3 prosent, mens Tyskland betaler 1-1,2 prosent av et langt mindre BNP. Det er urettferdig, sa Trump. Selv om USA fortsatt er det NATO-landet som bruker mest penger på forsvar, er Trumps tall høyst omtrentlige. Oversikten Stoltenberg presenterte før helgen, viser at USA bruker 3,4 prosent av BNP på forsvar i år, mens Tyskland ligger på 1,4 prosent.

Den amerikanske presidenten mener EU også behandler USA svært urettferdig i handelsspørsmål. Han tok blant annet opp en ny fransk skatt på digitale tjenester. Den rammer nettgiganter som Google, Apple, Facebook og Amazon, amerikanske selskaper som i utgangspunktet betaler svært liten skatt i markedene der de tjener penger.

Suksesshistorie

Stoltenberg var på sin side opptatt av å forsvare NATO som en suksesshistorie.

– NATO er eneste organ der Europa og USA møtes hver eneste dag. Det har vi gjort hver dag i mange år. Det er ulikheter mellom 29 land som har ulik historie, geografi og politisk styre, men alle står samlet for å beskytte hverandre, sa NATO-sjefen.

I tillegg til Macrons famøse uttalelse er noe av bakteppet at Tyrkia stiller betingelse til NATO om at alliansen må støtte landets offensiv mot kurdisk milits og omtale militsen som terrorgrupper, før Tyrkia vil støtte NATOs forsvarsplan, som omfatter Baltikum og Polen – og også Norge.

– Det er ikke noe nytt at 29 allierte har ulike syn på mye. Men til tross for politisk enighet, står vi alltid samlet, sa Stoltenberg.

Tyrkia

NATO-sjefen viste til at Tyrkia er en viktig alliert og det eneste medlemslandet som grenser til Midtøsten.

– Tyrkia var enormt viktig i vår felles innsats for å bekjempe IS, der vi bidro ved å bruke tyrkisk infrastruktur og baser, sa Stoltenberg. Han la til at Tyrkia, etter inngåelse av sin avtale med USA om å gå inn i det nordøstlige Syria, har bremset fremmarsjen der og at det nå er færre voldshendelser enn før.

Trump forsvarte også Tyrkias rolle.

– Jeg har et godt forhold til Tyrkia. Jeg liker Tyrkia, og jeg kommer godt overens med presidenten, sa Trump.

Trump viste blant annet til at Tyrkia bisto USA i angrepet på IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

