Nato-rådet møtes for å drøfte Syria

Nato-rådet innkalles til møte fredag etter oppfordring fra Tyrkia for å drøfte situasjonen i Syria etter at 33 tyrkiske soldater ble drept dagen før.

Det er Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som på Twitter melder at Nato-rådet, som består av alle de 29 Nato-landenes ambassadører, skal møtes.

Det tyrkiske forsvarsdepartementet skal etter planen holde en pressekonferanse klokka 9 norsk tid.

Møtet finner sted i Brussel etter at de 33 tyrkiske soldatene ble drept i et syrisk luftangrep i Idlib-provinsen, der Tyrkia har tolv observasjonsposter og store militære styrker til støtte for syriske opprørere.

Kaller tyrkiske styrker terrorister

Russland kaller de tyrkiske soldatene som ble drept i Idlib torsdag, terrorister som befant seg sammen med syriske opprørsstyrker da de ble angrepet.

– De tyrkiske soldatene skulle ikke være der de var, og Tyrkia hadde ikke informert Russland på forhånd om hvor de befant seg, sier det russiske forsvarsdepartementet.

Russland understreker samtidig at de ikke hadde noe å gjøre med angrepet der 33 tyrkiske soldater ble drept, ifølge Reuters. Det var det største tapet Tyrkia har lidd hittil i Syria.

Ber om flyforbud

Tyrkia ber om at det innføres en flyforbudssone over Idlib-provinsen i Syria for å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep fra syriske regimestyrker.

– Verdenssamfunnet må handle for å beskytte sivile og innføre en flyforbudssone, sier Fahrettin Altun, kommunikasjonssjef ved kontoret til president Recep Tayyip Erdogan.

Syriske regimestyrker med støtte fra Russland har den siste tiden trappet kraftig opp angrepene mot Idlib, som er den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria. Samtidig har Tyrkia mange soldater i området for å støtte syriske opprørsstyrker.

