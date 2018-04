NATO støtter angrepene mot Syria

Alle NATO-landene støtter det amerikansk-britisk-franske angrepet mot Syria, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Kjemiske våpen kan ikke brukes ustraffet. De kan ikke bli normalisert. De er en umiddelbar trussel mot det syriske folk og vår felles sikkerhet. De som står bak, må stilles til ansvar, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i NATO-hovedkvarteret lørdag kveld.

NATO-sjefen la til at dersom alle hadde sittet stille og godtatt bruken av kjemiske våpen, ville det ha undergravd arbeidet for å finne en politisk løsning.

Stoltenberg fortalte videre at NATO ble brifet i detalj av USA, Storbritannia og Frankrike om angrepene.

– Deres vurdering var at dette var en veldig vellykket operasjon, og at den i betydelig grad har svekket Syrias evne til å gjennomføre nye kjemiske angrep. Samtidig er det sendt et tydelig budskap for å avskrekke framtidig bruk av kjemiske våpen.

Stoltenberg sa også at USA, Storbritannia og Frankrike vurderte alle andre muligheter, men at det ikke fantes noen annen måte å svare på.

Samtidig oppfordrer han Russland til å utvise ansvarlighet i Syria-konflikten.

(©NTB)

