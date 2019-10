Natteravn med 30 års erfaring: - Volden i Oslo må stanses

Av Jan Krosby, Natteravnene i Norge, Oslo sentrum



Ja, og vi gjør det lille vi kan. Og vi, det er Natteravnene i Norge, samt Oslo. Tanken bak Natteravnene i Norge er å få til Norges største voksenopplæringsprosjekt når det gjelder trygghet for de som ferdes ute sene kvelder i helgene, i byer og tettsteder rundt om i vårt langstrakte land.

Øyne og ører

Vår oppgave er ikke å gripe inn i eventuelle stressede situasjoner. Vi er der for å observere. Vi skal holde hodet kaldt når andre har fått problemer, og melde fra til politi, eventuelt ambulanse om nødvendig. Med vår tilstedeværelse ønsker vi å bidra til å dempe rus, vold, og hverdagskriminalitet.

Dessverre kunne vi ikke forhindre det som skjedde på Romsås og Majorstuen sist helg siden vi ikke hadde vandrere på disse stedene, kun nede i sentrum.

Rop om hjelp

Jeg registrerer at det skrikes opp om flere penger til Natteravnenes frivillige arbeid, og det ropet deltar vi gjerne i.

Vi tar gladelig imot litt mer bevilgninger for å kunne gjennomføre så godt arbeid som mulig, men hvor mye trengs for å utføre et frivillig arbeid når jeg ser det er en representant for en gruppe i Oslo, som for øvrig ikke har noe med Natteravnene i Norge å gjøre, har søkt om hele 750.000 kroner. Til hva? Lønninger, husleie, innkjøp av flere biler? Jeg blir også litt betenkt når jeg i Dagsnytt 18 hører at søkeren mottok «bare» 400.000 kroner!

For folket

La meg si det slik, jeg har drevet i dette prosjektet så lenge Natteravnene har eksistert, i snart 30 år.

Natteravnene skal være til for folket, det er derfor vi ivrer på å vandre blant unge og eldre som befinner seg ute i helgene. Jeg ble med som Natteravn for at jeg kanskje kunne gi noe tilbake til den byen jeg er så glad i, og har levd et godt liv i snart 80 år, ikke å tjene penger i form av høy lønn å kjøre rundt i dyre biler.

Grasrotmidler ga kommunal «straff»

Vi søker Oslo kommune om et årlig beløp på 50.000 kroner, som vi mottar, så sant vi ikke har mer på konto. I fjor mottok vi noen «Grasrotmidler» fra Norsk Tipping. Dette ble vi «straffet» for ved at kommunen reduserte bevilgningen med tilsvarende beløp.

Likevel, vi har få utgifter, og absolutt ingen lønn til vår administrasjon. Vår oppholdsbase er sponset av Scandic Hotel. Våre karakteristiske gule jakker og vester er sponset av vår hovedsamarbeidspartner, forsikringsselskapet TRYG.

De pengene vi besitter går derfor direkte tilbake til våre vandrere i form av mat under vandringene, gratis førstehjelpskurs, seminarer med foredrag og ellers alt som kan bidra til at utelivet kan være et trygt og hyggelig sted og oppholde seg for alle - især ungdommen.

Ja til jevnere fordeling

Vi har ingen ting i mot å få litt ekstra midler i en slunken kasse, men da bør det kanskje fordeles litt jevnere fra de bevilgende myndigheter enn det som er gjort så langt i vår gruppes eksistens.

Da vil vi også kunne ha mulighet til å øke bemanningen for ennå flere vandringer på flere steder i byen, for bedre å trygge Oslos uteliv i helgene.