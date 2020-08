Nature: - For hver 1000 som smittes av korona under 50 år, vil nesten ingen dø

Samtidig er kjønn svært viktig for dødsrisikoen. Nå tror forskere de vet hvorfor.

I en ny artikkel i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature har de gjennomgått nye tall for hvor høy dødeligheten for covid-19 faktisk er.

Mens det ofte snakkes om at dødsrisikoen for sykdommen trolig ligger et sted mellom 0,5 og 1 prosent, er dette et tall som i veldig liten grad er relevant.

Les også: Hvor dødelig er covid-19? Ny forskning med oppsiktsvekkende resultater

Årsaken er at det blir stadig tydeligere at koronaviruset diskriminerer hardt på både kjønn og alder.

Kjønn kan være avgjørende

I en studie fra Spania viser seg seg at dødsrisikoen avhenger mye av hvilket kjønn du har.

- Menn har dobbelt så høy risiko som kvinner, sier epidemiolog Beatriz Pérez-Gómez ved Carlos III Institute of Health i Madrid til Nature.

Ifølge undersøkelsen er forskjellen særlig stor for personer over 80 år. Mens kvinner i denne aldersgruppen hadde 4,6 prosent dødsrisiko, var tallet for menn hele 11,6 prosent.

Forskere tror forskjellen henger sammen med forskjeller i immunforsvaret på kvinner og menn:

- Det kvinnelige immunforsvaret kan ha en fordel ved at det oppdager smittestoffene bittelitt tidligere, sier Jessica Metcalf ved Princeton-universitet.

T-celler gjør en dårligere jobb hos menn

I en nylig publisert studie blant annet fra Yale, kommer det frem at særlig T-celleresponsen hos menn er betydelig dårligere enn hos kvinner, og at cellenes effektivitet faller med alder.

T-cellene er den delen av immunforsvaret som dreper allerede infiserte celler.

- Disse funnene avslører en mulig forklaring på de underliggende årsakene til forskjellene i kjønn blant covid-19-pasienter, og gir et viktig bidrag for å utvikle kjønnsbaserte tilnærminger til behandling av covid-19, skriver de i sin oppsummering.

Les også: Kroppen kan få to forskjellige typer immunitet mot covid-19: Forskjellen på antistoffer og T-celler

Alder er det klart viktigste

Det har i lang tid vært kjent at alder og dødsrisiko henger nøye sammen, og dette blir ifølge artikkelen stadig bedre bekreftet.

De har gjennomgått tre forskjellige studier i henholdsvis Geneve, England og Spania, som er helt entydige på alder som risikofaktor nummer én.

- For hver 1000 som blir infisert med koronaviruset og er under 50 år, er det nesten ingen som dør. For personer i femti- og tidlig i sekstiårene vil omtrent fem av 1000 dø, og flere menn enn kvinner. Risikoen øker deretter kraftig, skriver Nature.

Tallene de har sett på er ikke en fordeling av dødsfall på aldersgruppe, men risikoen for dødsfall hvis man blir smittet.

De understreker at underliggende sykdommer som overvekt, diabetes og hjertesykdom i stor grad kan påvirke utfallet av covid-19, og ikke minst hvor godt helsevesenet er rustet, så er det alder som er det klart viktigste når det kommer til dødsrisiko.

En forklaring på hvor eldre rammes hardere, kan ifølge Nature være at mange eldre gjerne har underliggende infeksjoner i kroppen, og at covid-19 får et allerede tungt belastet immunforsvar til å reagere for hardt.

Stemmer med norske forhold

Opplysningene om både kjønn og alder stemmer godt overens med hva man har sett i Norge. Det er langt flere menn som har mistet livet som følge av korona i alle aldersgrupper, med unntak av de som er over 90 år.

Bekreftede korona-dødsfall i Norge etter alder og kjønn per 28. august.

Årsaken til dette unntaket er ganske enkelt at flere kvinner enn menn lever lenge nok.

Les også: 109 korona-avvik på sykehjem i Oslo i juni