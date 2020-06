Naturvernere slår alarm om «koronasøppel» i havet

I Frankrike har man funnet et hav med munnbind og hansker i havet.

- Hvordan ville du ha likt å svømme med covid-19 i sommer? sier en sarkastisk Laurent Lombard i en lang Facebook-melding.

Han er dykker og grunnlegger av den frivillige organisasjonen Opération Mer Propre, som jobber for øke bevisstheten hos folk for at de skal slutte å forsøple havet. Mens verden er hardt rammet av koronapandemien, har Lombard og hans kolleger har i det siste dykket rundt på den franske rivieraen og funnene er alarmerende.

De har funnet munnbind, hansker og flere flasker med antibac i dypet som folk har valgt å dumpe i havet, skriver CNN.

MUNNBIND: De franske dykkerne melder at funn av munnbind i havet var noe man aldri så tidligere. Foto: (Facebook/Opération Mer Propre)

- Flere masker enn maneter

Den franske naturverneren kommer derfor med en klar advarsel til alle.

- Snart vil vil ha flere masker enn maneter i Middelhavet, er noe av det Lombard skriver videre i Facebook-innlegget.

Julie Hellec, som er talsperson for Opération Mer Propre, forteller til CNN at Lombard har en erfaren dykker som har dykket i mange år, men at det er første gang på 15 år at han finner munnbind i havet.

- Helt uforståelig

Her til lands har regjeringen godt aktivt til verks i kampen mot forsøpling av havene. I perioden 2019 til 2022 skal regjeringen bruke 1,6 milliarder kroner på et bistandsprogram mot forsøpling og mikroplast i utenlandske hav.

Senest i april i år var imidlertid en forsker ute med en «pekefinger», og sa at nordmenn også er «miljøverstinger». Etter ryddeaksjoner på 50 steder langs kysten fant man 10 tonn plastavfall.

- Andre land har kanskje problemer av en annen skala enn oss fordi de mangler viktig infrastruktur for søppelhåndtering. Men det er helt uforståelig at vi finner så mye søppel her i Norge. Det er typisk norsk å tro at vi er flinke på miljøtiltak og sortering. I realiteten er vi ikke så gode som vi ønsker å fremstå, sa forskningssjef Frode Syversen i Mepex til Nettavisen.

Og han la til:

- Alt vi finner er sjokkerende. Mangfoldet i produktene og den geografiske forskjellen er stor. Vi lar oss ikke slutte å overraske. Vi finner mye rart.