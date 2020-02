Nav-dommene kan være riktige likevel, mener tidligere høyesterettsdommer

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård konkluderer i en EØS-rettslig redegjørelse med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken.

I den EØS-rettslige analysen han har gjennomført på eget initiativ, og som er publisert på Rett24 , konkluderer han med at Norge har tillatt mer eksport av sykepenger og arbeidsavklaringspenger enn hva trygdeforordningen hjemler.

Utgård mener at trygdeforordningen bare gir rett til eksport av sykepenger dersom sykdommen oppstår i utlandet, og ikke til eksport av sykepenger til sykmeldte som er i Norge.

Fakta Fakta om trygdeskandalen ↓ * Siden 2012 eller før har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Feiltolkningen kan også gå lenger tilbake. * Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. * Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel. De resterende er enten idømt betinget fengsel eller samfunnsstraff. * I underkant av 2.000 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort en rekke feilaktige saker og hadde i midten av februar utbetalt rundt 34 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav. * Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid. * Nav konkluderte 22. januar med at det ikke er funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for andre ytelser. * Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni. * Samtidig undersøker Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité saken. * Rødt, SV og MDG har allerede varslet mistillit mot tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Etter at Hauglie gikk av, sier SV at de vurderer et såkalt daddelvedtak – den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan gi uten å fremme mistillit – direkte mot statsminister Erna Solberg (H). (Kilde: Riksadvokaten, Nav, NTB)

Til nettstedet sier den tidligere høyesterettsdommeren at det etter hans syn ikke er grunnlag for gjenopptakelse av Nav-sakene.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni.

(©NTB)