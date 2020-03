NAV har mottatt 113.500 søknader om dagpenger på under en uke

Har mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten fire prosent av den norske arbeidsstyrken. Ytterligere 2.500 har fått innvilget sykemelding.

– Vi har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker. Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Tirsdag 17. mars mottok NAV 59.900 søknader om dagpenger under permittering, og ytterligere 3.800 søknader om ordinære dagpenger. De siste 6 dagene har dermed NAV totalt mottatt 113.500 søknader om dagpenger, der 105.000 av søknadene gjaldt permittering, og 8.600 var ordinære søknader om dagpenger.

– Dette betyr at NAV på under en uke har mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten 4 prosent av den norske arbeidsstyrken. Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre, og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine, sier Vågeng.

Tallet er en solid økning med tanke på 2019:

– Samlet gjennom hele 2019 mottok NAV slike varsler om permitteringer som berørte 10 292 personer. Vi har dermed så langt i år allerede mottatt varsler tilsvarende 88 prosent av fjoråret sett under ett, sier Vågeng.

I tillegg er det blitt registrert 2.500 nye sykefraværstilfeller der det er påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset (Covid-19).

Siden 9. mars er det dermed registrert totalt 16.200 slike sykefraværstilfeller.

Forrige ledighetstopp ble nådd sommeren 1993. Den gang steg registrert arbeidsledighet i Norge til over 6 prosent.