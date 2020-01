NAV krever tilbake 300.000 kroner fra utvist firebarnsmor

Vil ha tilbakebetalt både barnetrygd, kontantstøtte og foreldrepenger.

Yasmin Kristensen kastes ut av Norge fordi hun løy om identiteten sin da hun kom til landet for 19 år siden. Nå krever NAV tilbake nesten 300.000 kroner i utbetalte ytelser.

Da Yasmin kom til Norge i 2001 fortalte hun myndighetene at hun kom fra Somalia, men sannheten var at hun kom fra Djibouti. Hun skal ha rømt fra tvangsekteskap som 19-åring.

Hun gikk til sak mot UDI da de ville kaste henne ut av landet og fikk medhold i lagmannsretten, men nylig avgjorde Høyesterett av utvisningsvedtaket blir stående.

Dermed må hun forlate den norske ektemannen Rolf-Erik og deres fire barn i to år.

Krever tilbake flere hundre tusen kroner

Nå har også NAV involvert seg i saken og krever tilbake utbetalte ytelser for nærmere 300.000 kroner, melder NRK. Det skal blant annet dreie seg om rundt 50.000 kroner i barnetrygd, i tillegg til kontantstøtte og foreldrepenger.

«Du har vært klar over at du har fremmet krav om og mottatt ytelsene basert på en fiktiv identitet...Vi har kommet frem til at du ikke hadde rett til noen av ytelsene du har mottatt», skriver Nav i et brev til Yasmin gjengitt av kanalen.

I vedtaket fra Nav presiseres det nemlig at foreldelsesfristen ikke gjelder dersom noen blir dømt for et straffbart forhold.

Familien frykter at NAV vil gå helt tilbake til den første barnetrygden hun mottok i 2005, dersom hun blir dømt for svindel.

– Føler at jeg blir behandlet som en forbryter

I verste fall kan det bety et krav på over halvannen million, noe som kommer som et stort sjokk på firebarnsmoren.

– Jeg har jobbet i alle år, og betalt skatt. Dette er et sjokk, og det gjør vondt, sier Yasmin til kanalen.

Hun mener det er urimelig at hun skal måtte betale tilbake ytelser hun har mottatt mens hun hadde opphold i Norge.

– Jeg føler at jeg blir behandlet som en forbryter, sier firebarnsmoren.

Lagmannsretten mente at hensynet til barna talte for at Kristensen ikke skulle utvises, selv om hun løy om hvor hun kom fra, men Høyesterett mente barna ikke vil bli utsatt for uvanlig store belastninger.

– Skulle forholdene for ett eller flere av barna utvikle seg svært negativt, peker jeg på muligheten for å oppheve innreiseforbudet, heter det i dommen.