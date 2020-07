Nav og sosialkonsulenter må være flinkere til å veilede innsatte om hvordan de skal gå frem for å å kunne beholde boligen sin

Mange i varetekt sliter med å beholde boligen sin på utsiden.

Av Maria Mirijanyan, som jobber i arbeids-, sosial- og trygderettsgruppen​ i Jussbuss.

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.

Som varetektsfengslet havner man i en veldig sårbar og uforutsigbar situasjon. Varetektsfengslede vil typisk miste alt av inntektene sine, om det er arbeidsinntekt eller ytelsene som man hadde før fengslingen.

Fremtiden blir plutselig veldig usikker og det blir ikke noe lettere av at man havner i en situasjon hvor det blir umulig å betjene husleien sin. Vi i Jussbuss har hatt flere klienter som fortvilet spør oss om hvordan de kan beholde boligen sin på utsiden.

Det er fengselet som er ansvarlig for at innsatte har et forsvarlig livsopphold, herunder at de har et sted å bo. Dersom innsatte har behov for andre utgifter, slik som å beholde boligen på utsiden, må disse dekkes av egne midler evt. ved å søke om økonomisk sosialhjelp.

Det er imidlertid ingen automatikk i at man får innvilget penger til å beholde boligen da sosialhjelp er en ytelse preget av mange skjønnsmessige vurderinger.

Manglende hjelp til å beholde boligen sin fører til at man risikerer å komme ut med en stor husleiegjeld. Videre risikerer man utkastelse på bakgrunn av misligholdt betaling. Dette kan føre til at en innsatt, som kan når som helst løslates fra varetekt, mister tak over hodet.

Eventuell oppsigelse og utflytting for å slippe å måtte betale husleie under varetekt vil heller neppe være aktuelt. Dette er praktisk vanskelig å få gjennomført i tillegg til at man ikke vet når varetekstperioden slutter og behovet for bolig på utsiden oppstår.

Det er viktig å huske på at varetekstfengslede er innsatte som ikke er dømt ennå. De er uskyldig frem til det motsatte er bevist. Likevel soner de i fengsel. En innsatt som i ettertid blir løslatt risikerer å bli straffet i enda større grad ved å ha opptjent stor gjeld og mistet boligen sin.

Alle disse forhold bidrar mildt sagt ikke til en god overgang fra institusjonen tilbake til samfunnet, noe som bør være et viktig mål.

Nav og sosialkonsulenter må være flinkere på å veilede innsatte om deres rettigheter og hvordan de skal gå frem for å å kunne beholde boligen sin. Sosialtjenesten må være mer åpne for å innvilge sosialhjelp til innsatte under varetekt for å skape mer forutsigbarhet og bedre overgang tilbake til samfunnet.