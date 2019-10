NAV-skandalen: - Kan ha blitt gjort feil før 2017

Det er en risiko for at også saker fra før andre halvår 2017 kan være basert på en feil tolkning av reglene.

Leder Trine Fernsjø i Trygderetten sendte mandag en redegjørelse til Arbeids- og sosialdepartementet der det heter at ankeorganet sendte ni saker tilbake til Nav der de slo fast at reglene var brukt feil. Dette omfattet perioden fra juni 2017 til mars 2018.

Les også: NAV-skandalen: – Nå må det komme et uavhengig NAV-ombud

Til NRK sier Fernsjø at det er mulig at forordningen kan ha blitt lest feil også før dette.

– Det er en risiko for at heller ikke vi i Trygderetten har sett den aktuelle EØS-rettslige problemstillingen i disse sakene, sier hun.

Les også SV og Lysbakkens egen statsråd innførte regelen som fengsler folk på feil grunnlag

Det dreier seg om rundt 50 behandlede saker mellom 2014 og første halvår 2017.

Les også: Et maktovergrep av uhyggelige dimensjoner

I de ni aktuelle sakene som ble omtalt i redegjørelsen, ble det konkludert med at reglene var brukt feil, men det gikk ingen generell melding om dette.

– Vi varsler ikke Nav på generelt grunnlag. De får beskjed om hva som er utfallet av en konkret ankesak, forklarer Trine Fernsjø.

Les også Nav-sakene blir tidligst gjenopptatt neste år

Minst 48 er uskyldig dømt, 36 av dem til fengsel, for trygdesvindel etter at de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger. Foruten disse har rundt 2.400 personer uriktig fått krav om tilbakebetaling, ifølge Nav.

(©NTB)