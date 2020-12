Navalnyj lurte russisk agent trill rundt - avslørte detaljer om drapsforsøket på seg selv

Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj utga seg for å være en annen.

Eksperter i Tyskland, Frankrike og Sverige har fastslått at Navalnyj ble forgiftet med den russiske nervegiften novitsjok da han ble akutt syk om bord på et fly fra Sibir til Moskva i august. Etter hendelsen lå han i koma i over to uker på et sykehus i Berlin.

I en telefonsamtale med en av FSB-agentene som mistenkes å stå bak angrepet, utga Navalnyj seg for å være en russisk embetsmann, skriver CNN , som har undersøkt forgiftningen sammen med journalistkollektivet Bellingcat.

Navalnyj har siden delt opptaket av den 45 minutter lange samtalen med CNN og Bellingcat.

Se reaksjonen til den russiske opposisjonslederen like etter at han ble forgiftet:

Via underbuksene

FSB-agenten sier blant annet at Navalnyj ble forgiftet via innsiden av underbuksene. Tidligere er det blitt spekulert på om Navalnyj ble forgiftet via en kopp te han drakk fra før han fløy mot Moskva.

Eksperter forklarer overfor CNN at måten giften ble brukt på, gjorde at den ble absorbert da Navalnyj begynte å svette.

- Ville vært død

Det er det første direkte beviset på at den russiske spiontjenesten var involvert i forgiftingen. Russland har gjentatte ganger avvist å ha noe med attentatforsøket å gjøre. Forrige uke sa president Vladimir Putin at dersom de hadde hatt noe med det å gjøre, så ville Navalnyj vært død.

Han har også tidligere kommet med påstander om at forgiftningen av Aleksej Navalnyj er blitt hausset opp i mediene.

- Dette er ikke overraskende. Det har alltid versert slike sensasjonspregede historier om Russland i vestlige medier, sa Putin.

Tidligere denne uken hevdet også Navalnyj at en gruppe fra sikkerhetstjenestene sto bak forgiftningen. Han sa det er «for mange sammentreff» mellom hvor han og de aktuelle personene har oppholdt seg.

