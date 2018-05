Navarsete mener hennes varslersak er elendig håndtert

Senterpartiets håndtering av hennes varsel om en trakasserende melding er elendig, mener tidligere partileder Liv Signe Navarsete.

Navarsete skriver på Facebook at hun håper saken vil bli stående som et symbol på hvordan varsler ikke skal håndteres.

– Jeg har kommet i en situasjon som mange andre jenter og kvinner har vært i. Jeg har varslet, og ikke noen verdens ting kommer ut av det bortsett fra en megatøff tid for deg selv, skriver hun etter at Senterpartiets sentralstyre torsdag behandlet den trakasserende meldingen hun mottok for to år siden.

– Tror ikke at den elendige håndteringen Trygve (Slagsvold Vedum) og Marit (Arnstad) sto for etter varslingen vil gjenta seg, men la dette stå som et symbol på hvordan en varsling ikke skal håndteres, skriver den nå sykmeldte stortingsrepresentanten.

Navarsete understreker at hun ikke selv har gått til mediene, slik noen har antydet.

– Jeg varslet partiledelsen, ingen ting skjedde, og nå bruker politiet den lange tiden som et argument for ikke å gjøre noe, skriver hun.

Navarsete takker for blomster og støttende meldinger og slår fast: Vi er kvinner, vi er mange og vi gir oss ikke.

Meldingen «Vi har lyst på fitta di» ble sendt til Navarsetes meldingstjeneste en nattetime for to år siden fra en mobiltelefon som befant seg på en hytte der ti menn var samlet til fest. Samtlige nekter for å ha sendt meldingen og for å ha kunnskap om hvem som sendte den. Blant deltakerne var nestleder Ola Borten Moe og hans tidligere rådgiver, nå ordfører Ivar Vigdenes.

(©NTB)

Mest sett siste uken