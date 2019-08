Navnet frigjort på den drepte 17-åringen

Det var 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som ble drept av sin stebror 21 år gamle Philip Manshaus, opplyser politiet.

OSLO (Nettavisen): Navnet ble offentliggjort på politiets pressebrifing mandag ettermiddag på Politihuset i Oslo.

17-åringen ble drept i familiens hjem på Eiksmarka i Bærum lørdag ettermiddag, før angrepet i moskeen i Bærum.

Politiet vil derimot ikke si noe om hvordan drapet skjedde eller om man kan knytte de to hendelsene sammen.

POLITISPERRING: Politiet har sperret av åstedet hvor stesøsteren til Philip Manshaus ble drept. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

De forteller også at våpnene 21-åringen brukte i moskéen var jaktvåpen.

- Vi har god grunn til å tro at deler av disse våpnene var lovlig registrert, sier visepolitimester Bjørn Vandvik.

Mandag ble terrorsiktede Manshaus varetektsfengslet i fire uker, og ilagt strenge restriksjoner.

De to første ukene skal være i full isolasjon, altså får han ikke ha kontakt med noen medfanger i fengselet.

21-åringen Manshaus var tydelig forslått, og hadde blåmerker og sår i hele ansiktet og på halsen. Dette stammer fra baskettaket han havnet i da han tok seg inn i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum, og avfyrte flere skudd. Han hadde også flere våpen med seg.

I tillegg til terrorsiktelsen etter moskéskytingen, er han siktet for drap på sin 17 år gamle stesøster. Manshaus nekter straffskyld, og begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet mandag.

Knyttes til høyreekstremisme

Vitner har tidligere forklart at 21-åringen ble lagt i bakken av flere personer som overmannet ham, da han tok seg inn i moskeen lørdag, og under fengslingsmøtet mandag kunne man tydelig se at Manshaus var forslått.

Politiet bekreftet søndag at Manshaus kan ha tilknytning til høyreekstremisme. De kjenner også til hans aktivitet på ulike forum for personer som er innvandrerfiendtlige.

– Kartleggingen har vist at gjerningspersonen har høyreekstreme holdninger. Han har uttrykt holdninger til støtte for Quisling, og har innvandringskritiske holdninger, sa fungerende enhetsleder ved Oslo politidistrikt Rune Skjold til Nettavisen søndag.

Philip Manshaus nekter straffskyld for terrorhandling og drap av sin 17-årige stesøster. Bildet er fra fengslingsmøtet i Oslo tingrett tidligere mandag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix (NTB Scanpix)

Spørsmål om tilregnelighet

Politiet er også anmodet om å gjøre en såkalt prejudisiell observasjon. Dette er en undersøkelse som gjøres for å danne en foreløpig konklusjon på om siktede er strafferettslig tilregnelig.

Oslo politidistrikt har en egen seksjon med sakkyndige eksperter som utfører dette. Det er enten to rettspsykiatere, eller én rettspsykiater og én psykolog som gjør den prejudisielle observasjonen.

Dersom de sakkyndige anbefaler det, kan det bli aktuelt å få utført en såkalt full judisiell observasjon av siktede, for endelig å fastslå om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Under fengslingsmøtet sa siktedes forsvarer, Unni Fries, at de vil komme tilbake til om Manshaus samtykker i å gjennomgå en judisiell observasjon. Dette kommer frem av fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett.