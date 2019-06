Store ressurser er satt inn i søket etter at en person skal ha forsvunnet under vann ved Nesodden.

Saken oppdateres.

Det melder Øst politidistrikt på Twitter.

Nødetatene har rykket ut på melding om drukning utenfor Hellvik strand. En person er sett forsvunnet under vann cirka 20-25 meter fra land. Store ressurser er satt inn i søket.

DRUKNINGSULYKKE: Nødetatene har rykket ut etter melding om en drukningsulykke ved Hellvik strand på Nesodden. Foto: Skjermdump/Google maps

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.13, det opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen.

- Vi har store ressurser på stedet, alle nødetater pluss politibåt, luftambulanse og dykkere, sier Samuelsen til Nettavisen.

Samuelsen opplyser at det var en melder som så personen forsvinne under vann cirka 20.25 meter fra land.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser på Twitter at de sender Redningshelikopter fra Rygge for å bistå.

Redningsselskapet melder at de er på vei med to redningsskøyter til den mulige drukningsulykken. De skriver også at situasjonen er uavklart.